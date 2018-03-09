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ByLock incelemesinde 650 sayfalık mesaj kaydı çıktı

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olduğu iddia edilen zanlının ByLock incelemesinde 650 sayfalık mesaj dökümü çıktığı belirtildi.

ByLock incelemesinde 650 sayfalık mesaj kaydı çıktı

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olduğu iddia edilen zanlının ByLock incelemesinde 650 sayfalık mesaj dökümü çıktığı belirtildi.

09 Mart 2018 Cuma 22:30
ByLock incelemesinde 650 sayfalık mesaj kaydı çıktı

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olduğu öne sürülen kişi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Ersin Urunga hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Urunga için 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Urunga hakkında bilgi sahibi olan itirafçıların ifadelerine yer verildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan itirafçılardan B.K, Urunga'nın kendisini sohbetlere götürdüğünü belirtti.

Birlikte 2-3 ay sohbete gittikten sonra Urunga'nın kendisine "Artık sen küçük bölgecisin." dediğini aktaran B.K, "Bana sohbet yapmam için kendisinin mütevellisinde bulunan bir kişiyi zimmetledi. Bu kişinin yanında getirdiği esnafa sohbet yapıyordum." ifadelerini kullandı.

650 sayfalık ByLock dökümü

Urunga'nın hem kendi üzerine kayıtlı telefon hattı hem de başka dava dosyasında işlem yapılan M.Ü'nün telefon hattı üzerinden ByLock kullandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, zanlının ByLock incelemesinde 650 sayfalık mesaj dökümü çıktığı kaydedildi.

İddianamede, Urunga'nın örgütün "dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olduğu, ByLock listesinde de Adana grubu içinde örgütte yönetici konumundaki kişilerin bulunduğu bildirildi.

ByLock mesaj içerik incelemesinde "polisin arama için evlerine geldiğinde neler yapılmasına dikkat edileceğine" yönelik paylaşımlar tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, Urunga'nın ByLock kullanıcısı eşi hakkında da Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığı belirtildi.

Muhabir: Neşet Karadağ

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