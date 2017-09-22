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ByLock kullanıcısı 36 kişi için operasyon başlatıldı

FETÖ üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 örgüt üyesinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı

ByLock kullanıcısı 36 kişi için operasyon başlatıldı

FETÖ üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 örgüt üyesinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı

22 Eylül 2017 Cuma 10:05
ByLock kullanıcısı 36 kişi için operasyon başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 36 örgüt üyesinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı tespit edilen 36 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu 36 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Kayseri ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Muhabir: Halil Demir

Anahtar Kelimeler:
ByLockFETÖTürkiye
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