C3 Aircross'un dünya lansmanı Frankfurt Otomobil Fuarı'nda

İSTANBUL (AA) - Citroen, SUV alanındaki en yeni modeli C3 Aircross'un dünya lansmanını Frankfurt Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre şirket, bu yıl 67'ncisi düzenlenecek olan Frankfurt Otomobil Fuarı'nda uluslararası SUV alanındaki en yeni modeli C3 Aircross'un dünya lansmanını gerçekleştirecek.

Tüm dünyada 2012 ile 2016 yılları arasında satış rakamları beş kat büyüyen SUV pazarında daha fazla söz sahibi olmak isteyen Citroen, SUV kullanıcılarından ilham alarak C3 Aircross'u geliştirdi.

4,15 metre uzunluğa sahip yeni Citroen C3 Aircross'ta, dört farklı tavan renk seçeneği bulunuyor. Grip Kontrol ve Hill Assist Descent'e (yokuş iniş desteği) sahip olan C3 Aircross, benzinli PureTech ya da dizel BlueHDi motor seçenekleri ile alıcısını bekliyor.

Frankfurt Otomobil Fuarı'nda C3 Aircross'un dünya prömiyerini gerçekleştirecek olan şirket, SpaceTourer Rip Curl Concept ve E-Mehari Styled by Courreges'i de ilk defa sergileyecek.

Dangel'in geliştirdiği 4x4 sistemine sahip olan SpaceTourer Rip Curl Concept, kamp araçları üreticisi Pössl markasının hazırladığı açılır tavan sistemiyle kompakt bir kamp aracına dönüşüyor.

Özel kabin içi renkleri ve materyalleri sayesinde hem günlük hayatta hem de outdoor aktivitelerinde kolaylıkla kullanılabilecek olan SpaceTourer Rip Curl Concept, Rip Curl Takımı ile beraber Ocak 2018'e kadar sürecek Rip Curl by Citroen turnesinin resmi aracı olacak.

Citroen, yüzde 100 elektrikli otomobili E-Mehari için sınırlı sayıda üreteceği özel bir versiyonu da fuarda görücüye çıkaracak.