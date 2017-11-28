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Çad'dan FETÖ okullarını devretme, FETÖ'cüleri sınır dışı etme sözü

Cumhurbaşkanı Debi, ülkesindeki FETÖ okullarının gelecek ay Maarif Vakfı'na devredilmesi vaadinde bulunarak, FETÖ mensuplarının derhal sınır dışı edilmesi talimatını verdi.

Çad'dan FETÖ okullarını devretme, FETÖ'cüleri sınır dışı etme sözü

Cumhurbaşkanı Debi, ülkesindeki FETÖ okullarının gelecek ay Maarif Vakfı'na devredilmesi vaadinde bulunarak, FETÖ mensuplarının derhal sınır dışı edilmesi talimatını verdi.

28 Kasım 2017 Salı 13:25
Çad'dan FETÖ okullarını devretme, FETÖ'cüleri sınır dışı etme sözü

ENCEMİNE (AA) - Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, ülkesindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı okulların aralık ayında Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredileceğini açıkladı.

Çad Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan açıklamaya göre, Debi, ülkede çeşitli temaslarda bulunan vakfın Yönetim Kurulu üyesi Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostluk ve iki ülke arasında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine yönelik mesajını Debi'ye iletti.

Eğitim Bakanı Ahmet Gazali Muhammed Asil'in de hazır bulunduğu görüşmede, Türkiye'nin, ülkede eğitim dahil birçok alanda artırmayı amaçladığı yatırımlar ele alındı.

Çad Cumhurbaşkanı Debi, görüşme hakkında yaptığı açıklamada, ülkesindeki FETÖ okullarının TMV'ye devrinin 18 Aralık'a kadar tamamlanacağını bildirdi FETÖ mensuplarının derhal sınır dışı edilmesi talimatını verdiğini aktardı.

Yavuz da Çad ve Türkiye'nin terörle mücadelede iş birliği içinde olduğunu ve bunu daha da güçlendireceklerini belirtti.

Muhabir: Alaattin Doğru

Anahtar Kelimeler:
ÇadDünyaFETÖİdris DebiTürkiye Maarif Vakfına
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