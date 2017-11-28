Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104437
ALTIN
163.414
DOLAR
3.9300
STERLİN
5.2243
EURO
4.6717
Fenerbahçe'nin kupa serüveni başlıyor
Fenerbahçe'nin kupa serüveni başlıyor
Kayserispor ile Medipol Başakşehir berabere kaldı
Kayserispor ile Medipol Başakşehir berabere...
UEFA'dan Türkiye'ye ampute futbol övgüsü
UEFA'dan Türkiye'ye ampute futbol övgüsü
Manchester City Premier Lig rekoru kırdı
Manchester City Premier Lig rekoru...
Fenerbahçe'yi orta sahası sırtlıyor
Fenerbahçe'yi orta sahası sırtlıyor

Çalışan anneye devletten 17,5 milyon lira

Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen ödenekten 10 bin 371 kişi yararlandı.

Çalışan anneye devletten 17,5 milyon lira

Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen ödenekten 10 bin 371 kişi yararlandı.

28 Kasım 2017 Salı 11:37
Çalışan anneye devletten 17,5 milyon lira

ANKARA (AA) - Hükümetin kadınların çalışma hayatından kopmadan çocuğunu büyütebilmesi için 2016 başında yasalaştırdığı yarım çalışma ödeneğine ilgi artarak devam ediyor.

Uygulamanın başladığı Nisan 2016'dan bu yılın ekim sonuna kadar 10 bin 997 kişi ödenekten yararlanmak için İŞKUR'a başvurdu. Gerekli şartları karşılayan 10 bin 371 kişi ödenek almaya hak kazanırken, 19 aylık sürede vatandaşlara 17,5 milyon lira ödeme yapıldı.

Son 3 yılda en az 600 gün işsizlik primi şart

Yasaya göre, yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor.

Bu şartlara sahip olanların, sağlanan imkandan yararlanabilmesi için öncelikle çalıştıkları iş yerlerine dilekçeyle başvurması gerekiyor.

İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyip işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor.

Uygulamadan yararlanabilmesi için işçi adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ile analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesiyle başvurulması gerekiyor.

Birinci doğumda 60, ikinci doğumda 120 gün

Şartları karşılayan ve başvuruda bulunan kişilere birinci doğumda 60, ikinci doğumda 120, sonraki doğumlarda da 180 gün haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin veriliyor.

Çoğul doğum halinde bu sürelere 30'ar gün eklenirken, çocuğun engelli doğması durumunda bu süreler 360 gün olarak uygulanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boyner'de üst düzey atama
Boyner'de üst düzey atama
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
ABD sağlık sisteminde 'sigortasız hasta' krizi
ABD sağlık sisteminde 'sigortasız hasta' krizi
"Rütbeli personel ve öğrenciler kokteyl bahanesiyle çağrılmış"
'Bombalar patlayınca askerler sevinç çığlıkları atıyordu'
'Bombalar patlayınca askerler sevinç çığlıkları atıyordu'
ABD'de sadece Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla yargılanacak
ABD'de sadece Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla yargılanacak
'Özel Eğitim Programları' askıya çıkarıldı
'Özel Eğitim Programları' askıya çıkarıldı
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Çöpe atılan ekmekle 80 devlet hastanesi yapabiliriz
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık: Çöpe atılan ekmekle 80 devlet hastanesi yapabiliriz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim