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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'dan 'taşerona kadro' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, 'Taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdam beklentilerini karşılayabilmek için Maliye Bakanımızla çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamlayıp paylaşacağız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'dan 'taşerona kadro' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, 'Taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdam beklentilerini karşılayabilmek için Maliye Bakanımızla çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamlayıp paylaşacağız." dedi.

17 Eylül 2017 Pazar 20:42
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'dan 'taşerona kadro' açıklaması

ESKİŞEHİR (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamları ile ilgili beklentilerini de karşılayabilmek için Maliye Bakanımızla çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamlayıp kardeşlerimizle paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına, beklentilerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden cevap vermiş olacağız." dedi.

Sarıeroğlu, Eskişehir'de Porsuk Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Odunpazarı İlçe Teşkilatı 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 15 yıllık iktidarları boyunca hainlerin sürekli pusu kurduğunu söyledi. Hain 15 Temmuz darbe girişiminin bertarafında Türk milletinin büyük rol oynadığını dile getiren Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Partimizi kapatmak istediler, 367 diye tutturdular. Başaramadılar, 27 Nisan bildirgesiyle AK Parti'ye ayar vermeye çalıştılar. IMF'ye olan borç sıfırlandı, Gezi olaylarıyla gücümüz, potansiyelimiz boşa harcatılmak istenildi. Bunu da başaramadılar. Tıpkı Adnan Menderes'in başına gelenler gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın başına geldi. Bugün merhum Adnan Menderes'in ölüm yıl dönümü. 'Halka hizmet, Hakka hizmettir' diyen, adam gibi adam, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da aynen merhum Menderes'e yapılanlar yapılmak istenildi. Fakat milletimiz bu konuda tek güvencemiz olmuştur. Allah milletimizden razı olsun. Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkan Türk milleti sayesinde kardeşliğimiz devam etti.

O gece milletimize sokaklara çıkma çağrısı yapıldıktan hemen sonra iman aşkıyla meydanları dolduranlardan Allah razı olsun. Milletimiz olmasaydı, bu çatı altında olamazdık. Milletimiz olmasaydı Odunpazarı Olağan Kongresi'ni yapıyor olamazdık. Her güç zamanda ferasetiyle, basiretiyle Türkiye'nin önünü Türk milleti açmıştır."

"Sözlerimizi yerine getirdik, getiriyoruz"

Hükumetin taşeronlarla ilgili politikasına da değinen Sarıeroğlu, "İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamları ile ilgili beklentilerini de karşılayabilmek için Maliye Bakanımızla çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamlayıp kardeşlerimizle paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına, beklentilerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden cevap vermiş olacağız. Yine çocuk işçilerle alakalı, mevsimlik tarım işçileriyle alakalı düzenlemeler yapacağız. Eskişehir'de de sayıları oldukça fazla. İnsan onuruna yakışır bir çalışmayla, yaşama şartlarıyla hayatın idamesi sağlanabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ak PartiÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SarıeroğluEskişehirKongreOdunpazarı
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