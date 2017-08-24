Cam seyir terasının yapımında 450 metrede zorlu mesai

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'nun seyri için 450 metre yükseklikteki cam terasın montaj işlemleri başladı.

Türkiye'nin önemli kanyonlarından biri olan Çatak Kanyonu'na yapılacak cam terasla kanyonun 7 kilometrelik bölümünün yanı sıra Devrekani Çayı da izlenebilecek.

Kanyon tabanından 450 metre yüksekte bulunan terasın yapımında çalışan işçiler, zor şartlara rağmen terasın montajını bir an önce tamamlamak için ter döküyor.

İşçilerden İbrahim Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin çok güzel bir manzaraya sahip olduğunu söyledi.

Cam işleri yapan bir firmada çalıştığını ifade eden Ateş, "Terasın camlarını montajlıyoruz. Yaklaşık 5 santimetre kalınlığındaki camları terasa uygun bir şekilde yerleştiriyoruz." dedi.

Yükseklik nedeniyle şartların zaman zaman kendilerini zorladığını belirten Ateş, "450 metre yüksekte bu işi yapıyoruz. Ekmek paramız için mücadele ediyoruz. Bir an önce tamamlayıp, diğer işlerimize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Terası yapan firma sorumlusu Şinasi Şenol Karakaş da Çatak Kanyonu cam teras projesinde sona yaklaştıklarını dile getirdi.

İş güvenliği açısından gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan Karakaş, "Zemin camlarının montajını bitirmek üzereyiz. Yan camların ve ahşap bölümlerin de montajının bitmesi ile inşallah bayrama projemiz bitmiş olacak." ifadesini kullandı.

Muhabir: Eyüp Şen