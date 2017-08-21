'Cam teras' kanyona ilgiyi artırdı

UŞAK (AA) "Dünyanın en uzun ikinci kanyonu" olarak bilinen Ulubey Kanyonu, 131 metre yükseklikte cam teras kurulmasının ardından son iki yılda yaklaşık 250 bin ziyaretçiyi ağırladı."Park Kanyon Projesi" kapsamında 2015'te gemi güvertesi şeklinde yapılan 135 metrekarelik cam terasa gelen yerli ve yabancı turistler, bol bol fotoğraf çektiriyor.

Ulubey Kaymakamı Ahmet Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulubey, Karahallı ve Sivaslı ilçelerinden geçen 76 kilometrelik kanyona kurulan cam terasa ziyaretçi ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Burasının ABD'deki Büyük Kanyon'dan sonra dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilindiğini anlatan Solmaz, bölgeye daha fazla turist çekmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ulubey'de tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin bir arada olduğunu ifade eden Solmaz, şöyle konuştu:

"Cam teras öncesinde buraya çok fazla ziyaretçi gelmiyordu. Buranın bilinirliliği cam terasla birlikte oldu. Cam terastan önce kanyona gelen ziyaretçi sayısını bilmemiz imkansızdı. Açılışından bu zamana kadar bölgeye, farklı ülke ve şehirlerden yaklaşık 250 bin ziyaretçi geldi. Terasın önemli bölümü şeffaf camlardan ibaret. Bazı ziyaretçiler yükseklik korkusu yaşıyor. Şeffaf yüzeyinin 112 metrekare olmasından dolayı, burası Avrupa'nın en büyük cam terası olma unvanına sahip."

ilan edilmesi için çalışmalar sürüyor"

Solmaz, Ulubey Kanyonu'nun milli park ilan edilmesi için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kanyonun milli park ilan edilmesinin bölgeye gelen turist sayısını artıracağını dile getiren Solmaz, "Kanyona gelen ziyaretçiler burada Ulubey'e özgü yemekleri yiyebiliyor, 10 kilometre uzaktaki Blaundus Antik Kenti'ni geziyor. Ayrıca kanyonda gezme şansı buluyorlar. İlçemizde bu değerlerin birlikte sunumu ve tanıtımıyla ilgili birçok proje devam ediyor. Yeni projelerle bölgeyi cazibe merkezi haline getirerek, ziyaretçi sayısını artıracağız." dedi.

Tarihi milattan önce 4 binli yıllara dayanan Blaundus Antik Kenti'nin toprak altındaki yapılarıyla dikkati çektiğini anlatan Solmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında kazı çalışmalarının yakın zamanda başlayacağını ifade etti.

Kampçıların cazibe merkezi olacak

Ulubey Kanyonu'nun doğa sporu meraklılarına da hitap ettiğini belirten Solmaz, kanyonda çeşitli yürüyüş parkurları hazırlandığına işaret etti.

Solmaz, "Buraya gelen kampçılar, bizden çadır kurabilecekleri bir alan istedi. Biz de 6 bin metrekarelik alanı kampçılar için ayırdık. Nasıl bir otelde kalıyorlarsa o rahatlığa ulaşmaları için çalışıyoruz. Yaklaşık bir ay sonra bu alan kampçılara açılacak." diye konuştu.

Ulubey Kanyonu'nu gezmeye gelen Ahmet Akgün ise bölgeyi herkesin görmesi gerektiğini kaydederek, "Uşak'ta yaşıyorum ama buraya ilk kez geliyorum. Burası çok güzel, ilimizde böyle bir doğa harikası olması inanılmaz. Bol bol fotoğraf çektik. Cam terasa çıkmakta zorlandım, çok yüksek. Biraz korktum." ifadelerini kullandı.