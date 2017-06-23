Çanakkale'de faciadan dönüldü; Arabalı vapur kayalıklara çarptı

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE ÇARPTI

Çanakkale Lapseki isimli arabalı vapur yat limanının mendereğindeki kayalıklara çarptıÇanakkale Boğazı'nda sefer yapan bir feribot, dümenindeki arıza nedeniyle kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı.Çanakkale'den Eceabat'a gitmek üzere 17.40'ta kalkan GESTAŞ A.Ş'ye ait "Lapseki" isimli feribotun dümeni, jeneratörde meydana gelen bir sorun nedeniyle kilitlendi.Çok sayıda yolcu ve 20 aracın bulunduğu feribotta, olay sırasında kısa süreli panik yaşanırken, gemide küçük çapta hasar meydana geldi.Feribottaki yolcular tahliye edildi. Araçların ise feribotun iskeleye yanaştırılmasının ardından başka bir gemiye nakledileceği öğrenildi.Çanakkale'den Eceabat'a gitmek üzere 17.40'ta kalkan Gestaş A.Ş'ye ait 'Lapseki' isimli arabalı vapurun, jeneratör arızası nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi sonrası dümeni kilitlendi. Çanakkale İskelesi'nden kalktıktan kısa bir süre sonra meydana gelen olayda gemi, yat limanı mendireğinin kayalıklarına çarparak durabildi. Gemide kısa süreli panik yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, küçük çapta maddi hasar meydana geldi.Gemide bulunan bir yolcu olay anını, "Geminin kalkıştan kısa bir süre sonra dümen kırarak yat limanına doğru döndüğünü gördüm. O şekilde kaza gerçekleşti. Yat limanına çarpmadan önce geminin hiçbir şekilde sağa sola gitmediğini gördüm. Direkt kayalıkların üstüne doğru ilerledi. Büyük bir gürültü oldu" dedi.Yürüyüş parkuruna yanaşık duran gemiden yolcular, yetkililerin gözetiminde tahliye edildi. Feribottaki araçların geminin iskeleye yanaştırılmasının ardından boşaltılıp, başka bir gemiye nakledileceği öğrenildi. Yolcuların tahliye edilişi sırasında bazı vatandaşlar kendilerine yetkililer tarafından geçmiş olsun dileklerinde bulunulmadığını ileri sürerek tepki gösterdi. Kalp hastası bir kadın yolcu iyi hissetmediğini söyleyince ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.