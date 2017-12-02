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Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı kabri başında anıldı

Sırtlayarak kaldırdığı 275 kilogramlık top mermisiyle Çanakkale Savaşının seyrini değiştiren Havranlı Seyit Onbaşı, vefatının 78'inci yılında kabri başında yad edildi.

Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı kabri başında anıldı

Sırtlayarak kaldırdığı 275 kilogramlık top mermisiyle Çanakkale Savaşının seyrini değiştiren Havranlı Seyit Onbaşı, vefatının 78'inci yılında kabri başında yad edildi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 13:40
Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı kabri başında anıldı

BALIKESİR (AA) - Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı, vefatının 78'inci yılında Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Rumeli Mecidiye Tabyası'nda sırtlayarak kaldırdığı 275 kilogramlık top mermisiyle savaşın seyrini değiştiren Havranlı Seyit Onbaşı için ilçeye bağlı Seyit Onbaşı Mahallesi'nde anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'ndan getirilen toprak Seyit Onbaşı'nın mezarına konuldu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, Seyit Onbaşı ve silah arkadaşları sayesinde bugün huzur içinde demokratik bir ortamda yaşandığını söyledi.

Seyit Onbaşı'nın savaştan sonra döndüğü köyünde vefat ettiğini belirten Yazıcı, "Onun gösterdiği kahramanlık, yurdumuzdaki tüm çocuklarımıza, insanlarımıza anlatılmalı. Seyit Onbaşı, iman gücüyle bir insanın 275 kilogramı kaldırabileceğinin örneğidir." dedi.

Yazıcı ve beraberindekiler, mahalledeki müzede Seyit Onbaşı'nın torunu Muhammed Yıkar'dan dedesinin hayat hikayesini dinledi.

Törene, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve Belediye Başkanı Emin Ersoy ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Muhabir: Hakan Firik

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