Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108452
ALTIN
147.700
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5021
EURO
4.1028
Galatasaray yeni transferlerini tanıttı
Son Dakika
Galatasaray yeni transferlerini tanıttı
Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’e Ziyaret
Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’e...
Mesut Bakkal: 14 yabancı transferinde 2 iyiyi herkes bulur
Mesut Bakkal: 14 yabancı transferinde...
Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi
Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da

Çanakkale'de 63 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale Ayvacık'da, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 63 yabancı uyruklu yakalandı.

Çanakkale'de 63 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale Ayvacık'da, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 63 yabancı uyruklu yakalandı.

08 Eylül 2017 Cuma 21:12
Çanakkale'de 63 yabancı uyruklu yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 63 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu bir grubun Gülpınar köyü Kumbağlar mevkisindeki zeytinliklerin arasında gizlendiklerini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Kongo, Eritre, Kamerun, Nijerya ve İran uyruklu 63 kişiyi yakaladı.

Jandarma ekipleri yabancı uyruklulara su ve yiyecek dağıttı.

Minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Muhabir: Hanife Erdinç

Anahtar Kelimeler:
AyvacıkÇanakkaleGöçmenMidilli AdasıTürkiyeYabancı UyrukluYasa Dışı Yollarla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya Türk Toplumundan ülkedeki milletvekili adaylarına sorular
Almanya Türk Toplumundan ülkedeki milletvekili adaylarına sorular
Musul'da enkaz altından 2 bin 100 sivilin cesedi çıkarıldı
Musul'da enkaz altından 2 bin 100 sivilin cesedi çıkarıldı
Okullaşma oranı yüzde 82,5 oldu
Okullaşma oranı yüzde 82,5 oldu
Tunus'ta Arakan katliamı protestosu
Tunus'ta Arakan katliamı protestosu
Firari Adil Öksüz'ün telefonundan 3 kez aranmış
Firari Adil Öksüz'ün telefonundan 3 kez aranmış
Adalet Bakanı Gül: Hukuk açısından çok büyük bir skandal
Adalet Bakanı Gül: Hukuk açısından çok büyük bir skandal
Müşteki avukatından Ahmet Tosun'a 'Allah'tan kork' çıkışı
Müşteki avukatından Ahmet Tosun'a 'Allah'tan kork' çıkışı
HDP'li Ayhan Bilgen tahliye edildi
HDP'li Ayhan Bilgen tahliye edildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim