﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Mart 2017 Cuma 23:10

Canan Karatay'a özel doğum günü pastası sürprizi

Prof.Dr. Canan Karatay, 75 yaşına Habertürk'te katıldığı programda girdi. Öteki Gündem'de ünlü bilim kadınını kızdırmamak için yapılan özel pasta geceye damgasını vurdu..

Canan Karatay'a özel doğum günü pastası sürprizi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Canan Karatay'a özel doğum günü pastası sürprizi


Türkiye'nin tartışmasız en iyi beslenme uzmanlarından Kalp ve İç Hastalıkları konusunda uluslararası kariyere sahip Prof.Dr. Canan Karatay, Habertürk Tv'de katıldığı programda doğum günü sürprizi ile karşılaştı.



Usta sunucusu Cansu Canan'ın hazırlayıp sunduğu Öteki Gündem'e katılan Prof.Dr. Canan Karatay programın ilerleyen saatlerinde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Şeker'e, Tuz ve una meydan okuyan, kolalı içeceklere ve hazır yiyeceklere savaş açak, geleneksel Türk sofralarının yılmaz savunucusu Canan Karatay, 75 yaşına girdi.


Cansu Canan'ın programında kutlanan doğum günü için hazırlanan özel pasta ise Prof.Dr. Canan Karatay'ı çok mutlu etti. Sebze ve meyvelerden hazırlanan Doğum Günü Pastası geceye damgasını vurdu.
Usta programcı Cansu Canan, "Hocam çok düşündük doğum gününüzü kutlamak için ama nasıl bir pasta olacağı konusuna karar veremedik. Beğenmenize çok sevindim" sözleri üzerine ünlü bilim kadını Karatay "Hayatımda aldığım en güzel doğum günü pastası" diyerek cevap verdi.

Canan Karatay, Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, İstanbul Bilim Üniversitesi eski rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanı.

Canan Karatay kimdir?

Canan Karatay 2 Mart 1943 tarihinde Elazığ'da doğdu, Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, İstanbul Bilim Üniversitesi eski rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanıdır.

Lise eğitimini 1961 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayan Karatay, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 1972-1974 yılları arasında kazandığı İngiliz hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde baş asistan olarak çalıştı. Karatay, görevini Grup Florence Nightingale Hastanesi'nde sürdürmektedir. Canan Efendigil Karatay Türkiye'de ilk kez uyluk atar damarı yoluyla koroner anjiografi yapan hekimdir.
İlk kitabı Nisan 2011'de "Karatay Diyeti" ismiyle çıkmıştır. Bu en çok konuşulan kitabı da olmuştur[kaynak belirtilmeli]. Daha sonra Kasım 2011 "Karatay Diyetiyle Yaşam Boyu Sağlık", Mayıs 2012 "Karatay Mutfağı", Şubat 2013 "Karatay Diyetiyle Obezite ve Diyabete Çözüm Var!" ve son olarak Ekim 2013'de "Karatay Diyetiyle Beslenme Tuzaklarından Kurtuluş Rehberi" isimli kitapları yayınlanmıştır.
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından olan ve halen Onursal Öğretim Üyesi sıfatıyla ders vermekte olan Ali Karatay'la evlidir.

Karatay'ın ortaya koyduğu gebelikte şeker yüklemesi testinin zararlı olduğu, D vitamininin diyabet hastalığından koruduğu, çocuklara Türk kahvesi içilmesinin yararlı olduğu gibi tıbbi tavsiyeler medyada tartışma konusu olmuş, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği şeker yüklemesi ile ilgili beyanatları nedeniyle Karatay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ile İstanbul Tabipler Odası’na tıbbi deontolojli ve hekimlik meslek etiğini ihlal ettiği gerekçesiyle şikayet etmiştir[11]. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bu konularda açıklama yaparak Karatay'ın beyanatlarının aksini savunmuştur. Suçlamalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmiştir.
Canan Karatay#039;dan kanser için önemli tavsiye
Canan Karatay'dan kanser için önemli tavsiye
Canan Karatay; Ben bir kez dolandırıldım, siz her gün dolandırıyorlar
Canan Karatay; Ben bir kez dolandırıldım, siz her gün dolandırıyorlar
Canan Karatay#039;ın zeytinyağı ısrarı: Meyve suyu gibi için
Canan Karatay'ın zeytinyağı ısrarı: Meyve suyu gibi için
Canan Karatay#039;a #039;Şeker#039; cezası: 15 meslekten men
Canan Karatay'a 'Şeker' cezası: 15 meslekten men
Canan Karatay#039;dan kritik uyarı; Şeker ve ekmeğe dikkat
Canan Karatay'dan kritik uyarı; Şeker ve ekmeğe dikkat
Canan Karatay#039;dan yumurta uyarısı; Hepsi birlikte yenmeli
Canan Karatay'dan yumurta uyarısı; Hepsi birlikte yenmeli
Karatay Lahmacun en sağlıklı fast food yiyeceğidir
Karatay “Lahmacun en sağlıklı fast food yiyeceğidir“
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Cansu CananCanan Karatay
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Boğazı'nda sis ulaşımı etkiliyor İstanbul Boğazı'nda sis ulaşımı etkiliyor
Şoray Uzun ölümden döndü: Arabasına TOMA çarptı Şoray Uzun ölümden döndü: Arabasına TOMA çarptı
Şeyh Said'li 'Evet' pankartı kaldırıldı Şeyh Said'li 'Evet' pankartı kaldırıldı
Son Dakika deprem; Çanakkale'de deprem oldu, 4.5 Son Dakika deprem; Çanakkale'de deprem oldu,...
Emekli ve yaşlılara seks tuzağı kurarken yakalandılar Emekli ve yaşlılara seks tuzağı kurarken yakalandılar
İstanbul'da büyük arama; 12.00 - 15.00 arası her yerde arama var İstanbul'da büyük arama; 12.00 - 15.00 arası...
Yukarı Çık

İstanbul Boğazı'nda sis ulaşımı etkiliyor
İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan yoğun sis etkisini sabah erken saatlerde de sürdürüyor.

Haberi Oku