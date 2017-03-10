Canan Karatay'a özel doğum günü pastası sürprizi

Canan Karatay kimdir?

Türkiye'nin tartışmasız en iyi beslenme uzmanlarından Kalp ve İç Hastalıkları konusunda uluslararası kariyere sahip Prof.Dr., Habertürk Tv'de katıldığı programda doğum günü sürprizi ile karşılaştı.Usta sunucusu'ın hazırlayıp sunduğu Öteki Gündem'e katılan Prof.Dr. Canan Karatay programın ilerleyen saatlerinde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Şeker'e, Tuz ve una meydan okuyan, kolalı içeceklere ve hazır yiyeceklere savaş açak, geleneksel Türk sofralarının yılmaz savunucusu Canan Karatay, 75 yaşına girdi.Cansu Canan'ın programında kutlanan doğum günü için hazırlanan özel pasta ise'ı çok mutlu etti. Sebze ve meyvelerden hazırlanan Doğum Günü Pastası geceye damgasını vurdu.Usta programcı"Hocam çok düşündük doğum gününüzü kutlamak için ama nasıl bir pasta olacağı konusuna karar veremedik. Beğenmenize çok sevindim" sözleri üzerine ünlü bilim kadını Karatay "Hayatımda aldığım en güzel doğum günü pastası" diyerek cevap verdi.Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, İstanbul Bilim Üniversitesi eski rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanı.2 Mart 1943 tarihinde Elazığ'da doğdu, Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, İstanbul Bilim Üniversitesi eski rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanıdır.Lise eğitimini 1961 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayan Karatay, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 1972-1974 yılları arasında kazandığı İngiliz hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde baş asistan olarak çalıştı. Karatay, görevini Grup Florence Nightingale Hastanesi'nde sürdürmektedir.Türkiye'de ilk kez uyluk atar damarı yoluyla koroner anjiografi yapan hekimdir.İlk kitabı Nisan 2011'de "Karatay Diyeti" ismiyle çıkmıştır. Bu en çok konuşulan kitabı da olmuştur[kaynak belirtilmeli]. Daha sonra Kasım 2011 "Karatay Diyetiyle Yaşam Boyu Sağlık", Mayıs 2012 "Karatay Mutfağı", Şubat 2013 "Karatay Diyetiyle Obezite ve Diyabete Çözüm Var!" ve son olarak Ekim 2013'de "Karatay Diyetiyle Beslenme Tuzaklarından Kurtuluş Rehberi" isimli kitapları yayınlanmıştır.Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından olan ve halen Onursal Öğretim Üyesi sıfatıyla ders vermekte olan Ali Karatay'la evlidir.Karatay'ın ortaya koyduğu gebelikte şeker yüklemesi testinin zararlı olduğu, D vitamininin diyabet hastalığından koruduğu, çocuklara Türk kahvesi içilmesinin yararlı olduğu gibi tıbbi tavsiyeler medyada tartışma konusu olmuş, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği şeker yüklemesi ile ilgili beyanatları nedeniyle Karatay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ile İstanbul Tabipler Odası’na tıbbi deontolojli ve hekimlik meslek etiğini ihlal ettiği gerekçesiyle şikayet etmiştir[11]. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bu konularda açıklama yaparak Karatay'ın beyanatlarının aksini savunmuştur. Suçlamalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmiştir.