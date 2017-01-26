Canavar anne bebeğini denize attı

İstanbul’da dün polise giden bir kadın 40 günlük bebeğini bunalıma girerek denize attığını söyledi.Birlikte yaşadığı sevgilisinden olan 40 günlük bebeği sevgilisinin istememesi üzerine bunalıma giren Fatma K. 40 günlük bebeğine önce kurusıkı tabanca ile ateş etmeyi denedi.Tabanca tutukluk yapınca bebeğini Eminönü iskelesinden denize atan kadın olayı polise anlattı.Olayla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü de bir açıklama yaptı. Dün akşam yapılan açıklamada,denildi.Öte yandan dliyeye sevk edilen anne Fatma K. gazetecilerediye konuştu.