TBMM (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "PKK/PYD/YPG'nin olduğu her yer Türkiye için hedeftir. Uluslararası hukuktan doğan müdahale hakkımızı kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletmesi Başkanlığının 2018 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, görüşmeler sırasındaki sunumuna, yıllardan beri ardı ardına işgallere uğrayan, iç savaşların ve ihtilafların yaşandığı Irak ve Suriye gibi iki komşuya sahip olan Türkiye'nin, bu coğrafyanın tam merkezinde olduğuna dikkati çekerek başladı.

Türkiye'nin FETÖ, PKK, DHKP-C, El Kaide ve DEAŞ'a kadar uzanan geniş bir yelpazede terör örgütleriyle kararlı bir biçimde mücadelesinin sürdüğüne işaret eden Canikli, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'nin asker üniforması altına gizlenmiş FETÖ mensuplarınca kalkışılan hain bir darbe girişimine maruz kaldığını anımsattı.

NATO Tatbikatı'ndaki skandal

Suriye'deki krizin önemli bir ayağının da Afrin'deki gelişmeler olduğunu belirten Canikli, "PKK/PYD/YPG'nin olduğu her yer, teröristlerin bulunduğu her yer Türkiye açısından bir tehdittir ve aynı zamanda bir hedeftir. Bu kapsamda uluslararası hukuktan doğan müdahale hakkımızı kullanacağımızdan ve kullanacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, 8-17 Kasım'daki NATO Komuta Yeri Tatbikatı "Trident Javelin-17" sırasında yaşanan skandala değinerek, tatbikat sırasında hangi amaca ve örgüte hizmet ettiği henüz belli olmayan iki kişinin Cumhuriyet'in kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin, provoke edici, ve ittifakın savunduğu temel değerlerle bağdaşmayan, vahim ve kabul edilemez nitelikte provokasyona imza attıklarını belirtti.

"Özellikle vurgulamak istiyorum, tarihimize, mirasımıza ve liderlerimize karşı yapılan bu saygısızlık, bu alçaklık, bu rezillik kesinlikle cevapsız bırakılmayacaktır." diyen Canikli, tatbikata katılan askerlerin geri çekildiğini, NATO Genel Sekreteri, Norveç Başbakanı ile Norveç Savunma Bakanı'nın özür dilediğini anımsattı.

S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki

Türkiye'nin balistik füze tehdidi karşısında hava ve füze savunmasının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Canikli, geçici çözümlerin yetersiz olduğunu, böylesi stratejik ihtiyacın başka ülkelerin inisiyatifine bırakılamayacağını vurguladı.

Uzun menzilli hava savunma sisteminin milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp üretilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini anlatan Canikli, şu ifadeleri kullandı:

"Aciliyet arz eden hava savunma sistemi ihtiyacımızın bir an evvel karşılanması maksadıyla Rusya Federasyonu'ndan S-400 hava savunma sistemleri tedariki için sözleşme imzalanmış, avans ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu satış işlemi sonuçlandırılmış, yani bu iş tamamlanmıştır. Bundan sonra ödemelerle ilgili detaylar görüşülüyor. Bir adedi opsiyon olmak üzere iki adet S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecektir. İlk sistemin teslimatının 2019 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu sistemler teslim alındığında ülkemiz önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacaktır. Acil ihtiyacın karşılanmasına yönelik bu çözüm, kendi sistemlerimizi geliştirme yolundaki kararlılığımızı sekteye uğratmayacaktır."

'FETÖ ile bağı tespit edilen 8 bin 570 personel TSK'dan ihraç'

Milli Savunma Bakanı Canikli, görüşmeler sırasındaki sunumunda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'nın personel mevcuduna ilişkin bilgi verdi.

Canikli, "Darbe girişimi sonrasında FETÖ ile bağı tespit edilen 150'si general, 4 bin 630'u subay, 2 bin 168'i astsubay, bin 211'i uzman erbaş/sözleşmeli er ile 411 devlet memuru/işçi olmak üzere 8 bin 570 personel TSK'dan ihraç edildi." dedi.

Bakanlığın personel açığının kapatılması için 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bin 537'i subay, 4 bin 36'sı astsubay, 3 bin 26'sı uzman/erbaş, 5 bin 790'ı sözleşmeli er olmak üzere toplam 14 bin 389 personelin temin edildiğini açıklayan Canikli, 2017 yılı fiili kadrolarının tamamlanması amacıyla askeri ve sivil personel temin faaliyetlerine devam edildiğini bildirdi.

TSK'nın erzak tedarikinde konsept değişikliği

TSK'nın ihtiyaçları olan yiyecek, malzeme ve erzak tedariki konularıyla alakalı önemli bir konsept değişikliğine gidildiğini aktaran Canikli, "Bu konularda zaman zaman kamuoyuna da yansıyan bazı sıkıntılar yaşandığını hep birlikte biliyoruz. 2018'den itibaren bütün tedarik ihtiyacımızı öncelikle kamu kurumları ve kamu kurumu özelliği olan kuruluşlarından temin edeceğiz." dedi.

Bakan Canikli, et ürünlerinin tamamının Et ve Süt Kurumundan satın alınacağını, hububat ihtiyacının ise Tarım ve Kredi Kooperatifinden sağlanacağını kaydetti.

Muhabir: Sarp Özer, Sinan Uslu