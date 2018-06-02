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'Cankurtaran komandolar'

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında kurs gören askerlere, çatışmada yaralanan silah arkadaşlarına ilk yardım ve tıbbi müdahalede bulunmanın yanı sıra komando eğitimi veriliyor

'Cankurtaran komandolar'

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında kurs gören askerlere, çatışmada yaralanan silah arkadaşlarına ilk yardım ve tıbbi müdahalede bulunmanın yanı sıra komando eğitimi veriliyor

02 Haziran 2018 Cumartesi 12:32
'Cankurtaran komandolar'

SAMSUN (AA) - Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında ilk yardım ve tıbbi müdahalede bulunmanın yanı sıra komando eğitimi de alan askerler, muharebede Mehmetçik'e en ön saflarda ilk yardım ulaştıracak şekilde yetiştiriliyor.

Eğitim merkezinde daha önce Türk ordusuna yetiştirilen personele ilave olarak 2017'de çıkarılan kanunla muharebe veya operasyonel cankurtaranı sıfatları verildi. Böylece eğitim verilen askerlere muharebe yeteneklerinin yanı sıra yaralıya sıcak çatışma anında tıbbi müdahalede bulunma yeteneği de kazandırılıyor.

Çatışma anında yaralının bulunduğu alana sağlık personelinin girmesinin uzun sürmesi, geçen sürede yaşam kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla eğitimlerde "muharebe veya operasyonel cankurtaranı komando sağlıkçılar" yetiştiriliyor.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında subay, yedek subay, astsubay, er ve uzman erbaşlar ile sağlık hizmetlerinde görev yapacak doktor, diş hekimi, eczacı, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanlarına temel kurs ve eğitim veriliyor.

Merkezde her türlü temel askerlik bilgisini üst düzeyde alan sıhhiyeciler, muharebede de Mehmetçik'e en ön saflarda ilk yardım ulaştıracak şekilde yetiştiriliyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana Türk ordusuna sağlık personeli yetiştiren Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim gören askerlerin bir bölümü, çatışma anında "komando", yaralanan silah arkadaşlarına müdahale ederken de "doktor" oluyor.

Muharebe veya operasyonel cankurtaranı adayı piyade sınıfı komando ihtisaslı uzman erbaşlar, Dağ ve Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki "komando" eğitimini müteakip, 10 hafta Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 2 hafta da Ankara'daki yüksek teknolojili cihazlarla donatılmış Sıhhiye Simülasyon Merkezinde gerçek muharebe ortamına yakın ortamda olmak üzere 12 hafta eğitime tabi tutuluyor.

Türkiye'deki tek eğitim merkezi

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının, Türkiye'de bu eğitimlerin verildiği tek merkez olduğunu belirterek, "Kurulduğu 1926 yılından bugüne kadar sağlık sınıfının taktiği ve tekniği konusunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesindeki sağlık hizmetlerinde görev yapacak personele burada eğitim verilmektedir." dedi.

Eğitimleri kapsamında muharebe alanında hizmet vermek üzere daha önce sınırlı ilk yardım ve tıbbi müdahale yetkisi bulunan "sıhhiye elemanı" uzman erbaşlar yetiştirildiğine dikkati çeken Üstün, şöyle devam etti:

"Harekat alanında ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle yaralanma anından itibaren doktor veya yetkili sağlık personeline ulaştırılıncaya kadar Mehmetçik'in yanı başında bulunan, onunla aynı muharip özelliklere sahip, her türlü ilk yardım ile belirli tıbbi müdahaleleri uygulama yetkisi kazanmış Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharip veya operasyonel birliklerindeki sıhhiye nitelikli kadrolarında sağlık hizmeti vermek üzere görev yapacak piyade sınıfı komando ihtisaslı muharebe veya operasyonel cankurtaranı uzman erbaşlar yetiştirilmesi de hedeflenmiştir. Burada eğitim görenler, piyade sınıfı komando ihtisaslı personel olarak geldikleri Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından her türlü ilk yardım bilgisini almış, belirli tıbbi müdahalelerde bulunabilen, hayat kurtaracak imkan ve kabiliyete sahip, muharebede Mehmetçik'e en ön saflarda tıbbi yardım ulaştıracak bilgiyle donatılmış, Mehmetçik'in acısını, düşmanın nefesini kesmek üzere birliklerine uğurlanmaktadır."

Sahra Sıhhiye Okul Komutanlığı Öğretim Başkanı Diş Tabip Albay Güneş Şahinkesen de muharebe veya operasyonel cankurtaranı adaylarının hiçbir faaliyetin eğitimden daha önemli olamayacağından yola çıkarak eğitildiğini dile getirdi.

Mesleki Dersler Kurulu öğretmeni Tabip Albay Önder Göker ise gece gündüz ihtiyaç duyulan her alanda ilk yardım ve tıbbi müdahale yapabilme imkan ve kabiliyetine sahip personel yetiştirmeyi amaçladıklarına işaret etti.

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