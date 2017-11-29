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Cardtek, Big Bang 2017'de genç yetenekleri̇n yanında yer aldı

- "İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek Big Bang Startup" organizasyonunun destekçisi olan Cardtek, Big Bang 2017'de finale kalan girişimler arasında yer alan Rofoods Micro Market'i 50 bin TL ödülle destekledi

Cardtek, Big Bang 2017'de genç yetenekleri̇n yanında yer aldı

- "İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek Big Bang Startup" organizasyonunun destekçisi olan Cardtek, Big Bang 2017'de finale kalan girişimler arasında yer alan Rofoods Micro Market'i 50 bin TL ödülle destekledi

29 Kasım 2017 Çarşamba 14:13
Cardtek, Big Bang 2017'de genç yetenekleri̇n yanında yer aldı

İSTANBUL (AA) - Yarına yön verecek girişimlere ufuk açma vizyonuyla düzenlenen "İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek Big Bang Startup" organizasyonunun destekçisi olan Cardtek, Big Bang 2017'de finale kalan girişimler arasında yer alan Rofoods Micro Market'i 50 bin TL ödülle destekledi.

Cardtek açıklamasına göre, ödeme sistemlerinde sunduğu yenilikçi çözümlerle Türkiye pazarının lider fintech şirketi Cardtek, aynı gün içinde girişimcilere dağıtılan 17 milyon TL ödül ve yatırımla Türkiye’nin en büyük girişimcilik yarışması olan "İTÜ Big Bang Startup Challenge 2017"de finalistlerin yanında yer aldı.

Ödeme sistemleri alanında geleceği etkileyecek girişimlerin ufkunu açmayı bir sosyal sorumluluk olarak gören Cardtek, Türkiye'de girişimcilerin büyük ilgi gösterdiği İTÜ Çekirdek Big Bang organizasyonlarında altı yıldır destekçi olarak bulunuyor.


- Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek girişimler ödüllendirildi


Türkiye’nin girişimcilere en fazla kaynak sağlayan girişimcilik yarışması olarak İTÜ Çekirdek tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen "Big Bang Startup Challenge", 11 bin girişim arasından belirlenen 20 finalisti 23 Kasım'da UNIQ İstanbul'da yatırımcıların karşısına çıkardı.

Otomotivden güvenliğe, iletişimden sağlığa kadar çeşitli alanlarda ezber bozan fikirleri işe dönüştüren başarılı girişimler, toplam 17 milyon TL'lik ödül ve yatırım almaya hak kazandı.

Cardtek, ofis katlarına özel mikro market konseptiyle öne çıkan Rofoods Micro Market'i 50 bin TL nakit ödülle destekledi. Cardtek’in sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde 2018 yılı boyunca mentorluk desteği de sağlayacağı Rofoods Micro Market, ofis katlarında 250’den fazla gıda ürününün self-servis konseptiyle müşterilere sunulduğu mikro marketlerin kurucusu ve işletmecisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
CardtekÇekirdek Big Bang StartupFinTech
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