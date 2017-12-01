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CarrefourSA, Marmaris’teki ilk hipermarketini açtı

- CarrefourSA, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ilk hipermarketini tüketicileriyle buluşturdu - CarrefourSA Hiper, 6 milyon TL yatırımla 3 bin 600 metrekare alan üzerine kuruldu, toplam 73 kişinin görev yaptığı CarrefourSA Marmaris Hiper’de 25 bin farklı ürün yer alıyor

CarrefourSA, Marmaris’teki ilk hipermarketini açtı

- CarrefourSA, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ilk hipermarketini tüketicileriyle buluşturdu - CarrefourSA Hiper, 6 milyon TL yatırımla 3 bin 600 metrekare alan üzerine kuruldu, toplam 73 kişinin görev yaptığı CarrefourSA Marmaris Hiper’de 25 bin farklı ürün yer alıyor

01 Aralık 2017 Cuma 12:57
CarrefourSA, Marmaris’teki ilk hipermarketini açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye organize perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ilk hipermarketini tüketicileriyle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki ilk hipermarketini bugün itibarıyla hizmete açtı.

Marmaris’te yer alan CarrefourSA Hiper, 6 milyon TL yatırımla 3 bin 600 metrekare alan üzerine kuruldu. Toplam 73 kişinin görev yaptığı CarrefourSA Marmaris Hiper’de 25 bin farklı ürün yer alıyor.


- "Marmarislilere CarrefourSA’nın bambaşka hiper deneyimini yaşatacağız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı, Marmaris’in yaz-kış oturum için tercih edildiğini, yabancıların da yaşadığı bir ilçe olduğunu ve özellikle limanı sayesinde Marmaris’e yaz aylarında çok fazla turist geldiğini belirterek, "CarrefourSA olarak Marmaris’teki varlığımızı güçlendirmekten ve Marmarislilere CarrefourSA’nın bambaşka hiper deneyimini yaşatacak olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenol Arpacı, şunları kaydetti:

"Marmarislilerin ihtiyaçlarına cevap verecek, yabancıların ise alıştıkları lezzetleri bulabilecekleri bir hipermarket oluşturduk. Alışılagelmiş alışveriş deneyiminin dışına çıkarak adeta bir yaşam alanı kurduk. Keyifli alışveriş imkanı sunarken, teknoloji alt yapımız ile sunduğumuz dijital mağazacılık deneyiminin yanı sıra uygun fiyat politikamız ile Marmaris’in en çok tercih edilen marketi olacağız. Tüketicilerimize yılın her günü taze ve bol çeşidiyle yerli tohumlar kullanılarak yetiştirilen sebze ve meyveler sunuyor, kasap reyonumuzda alanında uzman personelimizle yerli üretici desteği ile yetiştirilen, veteriner hekim kontrolünden geçmiş hijyenik ortamda hazırlanan ürünlerimizi raflarımıza taşıyoruz.

Şarküteri bölümümüzde Anadolu’nun geleneksel lezzetlerinden, ithal peynirlere kadar birçok farklı lezzet sunuyoruz. Balık reyonumuzda sezonda 80-85, sezon dışında da yaklaşık 55 farklı ürün bulundurarak Marmarislilere en taze balıkları ulaştırıyoruz. Dünya mutfaklarının farklı tatlarını kendi mutfaklarına taşıyanlar için hazırladığımız dünya lezzetleri reyonumuz ve sağlıklı beslenmeyi bir hayat biçimi olarak belirleyen tüketicilerimiz için organik, glutensiz, diyabetik ürünlerimizle farklı ihtiyaçlara cevap veriyoruz."


- "Giyim reyonumuz geniş bir ürün yelpazesine sahip"

Tekstilden züccaciyeye, teknolojiden kozmetiğe kadar tüm reyonlarda yeniliklere imza attıklarını belirten Arpacı, "Giyim reyonumuz, geniş bir ürün yelpazesine sahip. Ayakkabı reyonumuzda dünya markalarının ürünlerine yer veriyoruz. Ev tekstilinden züccaciyeye, küçük ev aletlerinden büyük beyaz eşyaya kadar evlerde ihtiyaç duyulabilecek tüm ürünleri reyonlarımıza taşıyoruz. Bakımına özen gösterenler için oluşturduğumuz kozmetik reyonu, çocuklarımız için her yaş grubuna yönelik oyuncağın yer aldığı cıvıl cıvıl bir oyuncak reyonumuz ve uygun fiyatlarımız sayesinde tasarruflu alışveriş imkanı sunduğumuz CarrefourSA Marmaris Hiperimiz ile müşterilerimize keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arpacı, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ve tüketicilerine geniş bir ürün gamı sunan hipermarketi olduklarını aktararak, "Marketimizde yer alan dijital ekranlar sayesinde tüketicilerimizle iletişim kurarak ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermeye özen gösteriyoruz. Kasa hattımızda yer alan sinyal sistemi ile aktif durumda olan kasalarımızı belirtiyor ayrıca işitme engelli müşterilerimiz için kullandığımız sistemler ile alışveriş kolaylığı sağlıyoruz. Böylelikle dijital mağaza deneyimini Marmarisliler ile buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.


Anahtar Kelimeler:
CarrefourSAMarmaris
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