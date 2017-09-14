CarrefourSA'da WhatsApp üzerinden kırtasiye alışveriş imkanı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, okul alışverişinde hem uygun fiyat politikası hem de WhatsApp üzerinden sipariş hattıyla tüketicilerden ilgi görüyor.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı kırtasiye ürünlerini özel testlerden geçirerek tüketiciyle buluşturan şirket, zehirli madde tehlikesi olmayan, sağlığı tehdit etmeyen ve çocukların güvenle kullanabileceği okul ürünleri sunuyor.

Ayakkabı, tekstil, beslenme ve okul çantası, matara, silgi, boya kalemi, pastel ve guaj boya, keçeli kalem ve defterden oluşan 2 bine yakın ürünü zararlı kimyasal maddeler açısından değerlendiren CarrefourSA, ayrıca 400 ürünü uluslararası bağımsız akredite test kuruluşu Intertek'e analiz ettirdi.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı tarafından insan sağlığına toksikolojik etkisini değerlendiren testler sonucunda güvenilir bulunan ürünler, CarrefourSA'da satışa sunuldu.





- "Okul alışverişi pazarının büyüklüğü 5,6 milyar lira"





CarrefourSA Gıda Dışı Kategori Direktörü Gökhan Kaplan, toplam 23 milyon öğrencinin eğitim gördüğü Türkiye'de okul öncesi pazarının 270 milyon lira, ilköğretim pazarının 3,8 milyar lira ve lise pazarının da 1,6 milyar lira olduğunu aktardı.

Ülke genelinde okul alışverişi pazarının 5,6 milyar liralık bir büyüklüğe sahip olduğunu belirten Kaplan, bu ürünlerin sağlık açısından güvenilirliği ve kalitesinin önemli olduğuna işaret etti.

CarrefourSA olarak kırtasiye ve tekstil ürünlerini reyonlarına getirmeden önce toksikolojik değerlendirmeden geçirerek Ege Üniversitesi'nden onay aldıklarını anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Ürünlerimizi, 'güvenilir' onayı aldıktan sonra tüketicilerimize, pazara oranla en uygun fiyatlarla ulaştırır hale geldik. Bugün için okul çantasını 19,99 liradan, kurşun kalemi 1,79 liradan, silgiyi 1,5 liradan, defteri 1,29 liradan, kalem kutusunu 5,99 liradan başlayan fiyatlarla tüketicilerimizle buluşturuyoruz. İlkokula yeni başlayan öğrenciler için 27 üründen oluşan bir liste yaptık ve bu listedeki ürünleri uygun fiyat politikamız doğrultusunda toplam 117,92 liradan sunuyoruz. Aynı zamanda okul alışverişi için özel bir kampanya uyguluyoruz."

Kaplan, WhatsApp üzerinden sipariş alma dönemi başlatarak bir ilke imza attıklarını aktararak, uygulama ile velilerin okuldan verilen kırtasiye listesini kendileriyle paylaşarak tüm ürünleri belirttikleri hipermarketlerden 24 saat içinde alabileceğini bildirdi.

Gökhan Kaplan, "Tercihini elektronik ticaretten yana kullanmak isteyen aileler ise, www.carrefoursa.com web sitesinden alışverişlerini yaparak ürünleri evden teslim alabiliyor. Hizmet anlayışımız ve uygulamalarımızla tüketicilerimize güvenilir ve avantajlı fiyatlarla tasarruflu okul alışverişi yaptırıyoruz." ifadelerini kullandı.







