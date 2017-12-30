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CarrefourSA'dan 3 günde 6 yeni market

- CarrefourSA, 3 günde İstanbul, Ankara ve Karabük’te 6 yeni marketi hizmete açtı

CarrefourSA'dan 3 günde 6 yeni market

- CarrefourSA, 3 günde İstanbul, Ankara ve Karabük’te 6 yeni marketi hizmete açtı

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:47
CarrefourSA'dan 3 günde 6 yeni market

İSTANBUL (AA) - Türkiye perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA, yılın son günlerine yaklaşılırken 3 günde İstanbul, Ankara ve Karabük’te 6 yeni marketi hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, market ağını genişletmeye devam ediyor.

Yılın son günlerinde market açılışlarına hız veren CarrefourSA, 28 Aralık'ta İstanbul Seyrantepe Sanayi Mahallesi’nde, 29 Aralık'ta İstanbul Acıbadem ve Ankara Yaşamkent’te, 30 Aralık’ta da Bolu Borazanlar’da birer süpermarket açtı.

Türkiye’nin ilk süpermarket zinciri olan Gima’ya olan yatırımlarını sürdüren CarrefourSA, 29 Aralık’ta Ankara Abidinpaşa ve 30 Aralık’ta da Karabük Kares AVM’de birer Gima açılışı gerçekleştirdi. Böylelikle Gima’nın Ankara’daki dördüncü marketi de hizmete girmiş oldu.

CarrefourSA, sebze meyveden taze balığa, süt ürünlerinden şarküteriye, pastadan ekmeğe ve yerel ürünlere kadar tazelikten ödün vermeden kaliteli ve geniş ürün yelpazesini, servis kalitesi doğrultusunda uygun fiyat politikasıyla birlikte sunuyor.


Anahtar Kelimeler:
CarrefourSA
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