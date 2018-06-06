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CarrefourSA’dan 5 ayda 16 market yatırımı

- CarrefourSA, 5 ayda 16 market açılışı gerçekleştirerek yeni lokasyonlarda müşterileriyle buluştu

CarrefourSA’dan 5 ayda 16 market yatırımı

- CarrefourSA, 5 ayda 16 market açılışı gerçekleştirerek yeni lokasyonlarda müşterileriyle buluştu

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:44
CarrefourSA’dan 5 ayda 16 market yatırımı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, 5 ayda 16 market açılışı gerçekleştirerek yeni lokasyonlarda müşterileriyle buluştu.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 5 ayda 11 süpermarket ve 5 minimarket yatırımı gerçekleştirdi. CarrefourSA’nın yeni marketleri, bulunduğu yerlerdeki tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir ürün yelpazesi ve hizmet anlayışıyla açıldı.

Gerçekleştirdiği market yatırımlarıyla metrekare satış verimliliğini artıran CarrefourSA İstanbul, İzmir, Ankara, Trabzon, Mersin, Konya ve Adana’da süpermarket yatırımları ile İstanbul, Antalya, Balıkesir ve İzmir’deki minimarket yatırımlarını tüketicileriyle buluşturdu.

Bunların yanı sıra Antakya, Diyarbakır, İstanbul ve Muğla’daki CarrefourSA marketlerinde format değişimi yaşanırken Trabzon’daki market, Gima markası altında hizmet vermeye başladı.


- "Günlük alışverişin adresi oluyoruz"


CarrefourSA Genel Müdürü (vekaleten) Kutay Kartallıoğlu, yeni market yatırımlarına ilişkin değerlendirmesinde, CarrefourSA'nın çeşidi bol ve kaliteli ürün yelpazesini en uygun fiyat politikasıyla tüketicilerle buluşturmak için Türkiye’nin dört bir yanında yeni yatırımlara ve market yenilemelerine devam ettiklerini bildirdi.

Yapılan her alışverişle tüketicilerin aile bütçesine katkıda bulunmak ve tasarruf ettirmek istediklerini belirten Kartallıoğlu, "Tüketiciler nezdinde sahip olduğumuz güveni, ürün ve fiyat politikamızla her geçen gün artırarak günlük alışverişin adresi oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni konseptiyle CarrefourSA süpermarketleri, tüketicilere çeşidi bol ve taze ürünlerle dolu yaş sebze meyve reyonu, kaynağı belli yerli üretici destekli etlerin yer aldığı kasap ve şarküteri ürünleri, sezonda onlarca farklı taze balık çeşitleri, lezzetli ekmek ve pasta çeşitlerinden oluşan unlu mamuller ile organik ürünlerden yöresel ürünlere ve hatta farklı yeme alışkanlık olanlar için vegan ya da glutensiz ürünlere kadar geniş ürün yelpazesi ve yüksek servis kalitesiyle hizmet veriyor.



Anahtar Kelimeler:
CarrefourSA
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