CarrefourSA'nın Konya'daki ilk süpermarketi açıldı

KONYA (AA) - Türkiye perakende sektörünün öncü markalarından CarrefourSA'nın Konya'daki ilk süpermarketi hizmete açıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yatırımlarını sürdüren CarrefourSA'nın, Kent Plaza Alışveriş Merkezi'ndeki 2 bin 300 metrekarelik mağazasının açılışı, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, CarrefourSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik, Konyalı iş adamları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

CarrefourSA Genel Müdürü Ergin, buradaki konuşmasında, bol çeşit ve taze ürünleri doğru lokasyonlarda tüketicilerle ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Konya'nın doğal ve tarihi zenginlikleriyle büyük önem taşıdığını belirten Ergin, şöyle dedi:

"CarrefourSA'nın olması gerektiğine inandığımız yerlerde yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede Konya'daki ilk marketimizi, şehrin önde gelen alışveriş merkezi Kent Plaza AVM'de açtık. Türkiye'nin en kalabalık yedinci şehri olan Konya'da CarrefourSA kalitesi, güvencesi, uygun fiyat politikası ve ürün çeşitliliğiyle yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bir Orta Anadolu şehri olan Konya'da müşterilerimize yalnızca alışveriş yapabilecekleri bir ortam değil, yılın her mevsimi taze ve çeşidi bol deniz mahsulü sunarak yemek alışkanlıklarına yeni tatlar katmak istiyoruz. Uzmanlık alanımız olan taze gıda, kasap ve balık reyonlarımızın Konyalılardan büyük bir ilgi göreceğine inanıyoruz."

CarrefourSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Erçevik de tüketicilerin, ihtiyaçlarını karşılamak için ayırdıkları zamanı keyifli bir alışverişe dönüştürmek için birçok yenilik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bol, çeşitli ve kaliteli ürünleri uygun fiyatla Konyalılara sunmaya hazırlandıklarını dile getiren Erçevik, şöyle konuştu:

"Yenilediğimiz süpermarket konseptimizi, Konya'ya taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Süpermarketimizde tüketicilerimize çeşidi bol ve taze ürünlerle dolu sebze ve meyve ürünleri, kaynağı belli olan etlerin yer aldığı kasap reyonu, sezonda 70-80 farklı balık türü, lezzetli ekmek ve pasta çeşitlerinden oluşan unlu mamullerin yanı sıra organik ürünlerden yöresel ürünlere ve kuruyemişlere kadar geniş ürün yelpazesiyle ve yüksek servis kalitesiyle hizmet vereceğiz. Yalnızca gıda değil, ev tekstilinden elektroniğe kadar çeşitliliği artırarak farklı ürünlere de reyonlarımızda yer veriyoruz. Böylelikle başta taze gıda olmak üzere Konya'da günlük alışverişin adresi olacağız."



