CarrefourSA'nın yeni marketleri hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA’nın Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla’daki yeni marketleri hizmete açıldı.

CarrefourSA açıklamasına göre, Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla’da Migros’tan devraldığı marketlerin kurumsal kimliklerini yenileyerek mini ve süper formatlarında hizmete açtı.

Bu çerçevede Aydın’da Davutlar ve Yeni Söke, Balıkesir’de Ayvalık, İzmir’de, Gaziemir ve Karaburun, Muğla’nın Bodrum, Konacık, Torba, Turgutreis ve Yalıkavak semtlerindeki marketler, hizmete açılarak yenilenen yüzleriyle tüketicilerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Süper-Gurme-Mini Satış Direktörü Ayten Erçevik, CarrefourSA olarak "önce müşteri" vizyonuyla tüketicilerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hizmet ağlarını günden güne yenilediklerini belirtti.

Tüketicilerin adına ulaşılabilirliğin önemine inanarak Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla’daki yeni marketlerle büyümeye devam ettiklerini dile getiren Erçevik, "Bu marketlerde tüketicilerimize sebze-meyveden balığa, süt ürünlerinden kasap ve şarküteriye, pastadan ekmeğe ve yerel ürünlere kadar tazelikten ödün vermeden, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle ve yüksek servis kalitesiyle hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

