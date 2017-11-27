Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104889
ALTIN
162.762
DOLAR
3.9110
STERLİN
5.2172
EURO
4.6688
Antalyaspor 0-1 Fenerbahçe
Antalyaspor 0-1 Fenerbahçe
Sharapova, Çağla Büyükakçay'ı yendi
Sharapova, Çağla Büyükakçay'ı yendi
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Kupada oynanacak maçların hakemleri belli...
Trabzonspor 3 puanla dönüyor
Trabzonspor 3 puanla dönüyor
Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi
Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi

CarrefourSA'nın yeni marketleri hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA’nın Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla’daki yeni marketleri hizmete açıldı.CarrefourSA açıklamasına göre, Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla’da Migros’tan...

CarrefourSA'nın yeni marketleri hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA’nın Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla’daki yeni marketleri hizmete açıldı.CarrefourSA açıklamasına göre, Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla’da Migros’tan...

27 Kasım 2017 Pazartesi 12:03
CarrefourSA'nın yeni marketleri hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA’nın Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla’daki yeni marketleri hizmete açıldı.

CarrefourSA açıklamasına göre, Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla’da Migros’tan devraldığı marketlerin kurumsal kimliklerini yenileyerek mini ve süper formatlarında hizmete açtı.

Bu çerçevede Aydın’da Davutlar ve Yeni Söke, Balıkesir’de Ayvalık, İzmir’de, Gaziemir ve Karaburun, Muğla’nın Bodrum, Konacık, Torba, Turgutreis ve Yalıkavak semtlerindeki marketler, hizmete açılarak yenilenen yüzleriyle tüketicilerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Süper-Gurme-Mini Satış Direktörü Ayten Erçevik, CarrefourSA olarak "önce müşteri" vizyonuyla tüketicilerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hizmet ağlarını günden güne yenilediklerini belirtti.

Tüketicilerin adına ulaşılabilirliğin önemine inanarak Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla’daki yeni marketlerle büyümeye devam ettiklerini dile getiren Erçevik, "Bu marketlerde tüketicilerimize sebze-meyveden balığa, süt ürünlerinden kasap ve şarküteriye, pastadan ekmeğe ve yerel ürünlere kadar tazelikten ödün vermeden, kaliteli ve geniş ürün yelpazesiyle ve yüksek servis kalitesiyle hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
CarrefourSACarrefourSA'nın Yeni Marketleri Hizmete Açıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜSİAD'dan DEİK açıklaması
TÜSİAD'dan DEİK açıklaması
Önce fıskiye ardından dinazorlar da yerlerinden söküldü
Önce fıskiye ardından dinazorlar da yerlerinden söküldü
'Öğrenciler üşümesin' diye köy köy dolaşıyorlar
'Öğrenciler üşümesin' diye köy köy dolaşıyorlar
Turkcell'in desteği ile Türkiye Teknoloji Buluşmaları yarın başlıyor
Turkcell'in desteği ile Türkiye Teknoloji Buluşmaları yarın başlıyor
TİKA'nın bisikletleri Kenyalı kızların hayatını değiştirdi
TİKA'nın bisikletleri Kenyalı kızların hayatını değiştirdi
Vodafone’dan genç müzisyenlere FreeZone Stüdyo
Vodafone’dan genç müzisyenlere FreeZone Stüdyo
"Tüm serbest meslek erbapları elektronik ortamda makbuz kesecek"
n11.com yeniden hedeflemede gelirini yüzde 32'nin üzerinde artırdı
n11.com yeniden hedeflemede gelirini yüzde 32'nin üzerinde artırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim