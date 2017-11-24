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Casper CEO'su Lamprecht, Sabancı Üniversitesi öğrencileri ile buluştu

- Sabancı Üniversitesi'nin öğrencilerini dünya ve Türkiye'de alanında lider kişilerle buluşturup, onların hayat hikayelerinden ve tavsiyelerinden örnekler almayı ilke edinen Tea Talks with CEOs Club (CEO'lar ve Liderlerle Çay Sohbetleri Kulübü), Casper’ı ziyaret etti

Casper CEO'su Lamprecht, Sabancı Üniversitesi öğrencileri ile buluştu

- Sabancı Üniversitesi'nin öğrencilerini dünya ve Türkiye'de alanında lider kişilerle buluşturup, onların hayat hikayelerinden ve tavsiyelerinden örnekler almayı ilke edinen Tea Talks with CEOs Club (CEO'lar ve Liderlerle Çay Sohbetleri Kulübü), Casper’ı ziyaret etti

24 Kasım 2017 Cuma 12:49
Casper CEO'su Lamprecht, Sabancı Üniversitesi öğrencileri ile buluştu

İSTANBUL (AA) - Casper Üst Yöneticisi (CEO) Charlotte Lamprecht, Sabancı Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Casper açıklamasına göre, Sabancı Üniversitesi'nin öğrencilerini dünya ve Türkiye'de alanında lider kişilerle buluşturup, onların hayat hikayelerinden ve tavsiyelerinden örnekler almayı ilke edinen Tea Talks with CEOs Club (CEO'lar ve Liderlerle Çay Sohbetleri Kulübü), Casper’ı ziyaret etti.

Türkiye'de 300'ün üzerinde lider ile bir araya gelen ve bu yıl 10. yılını kutlayan kulüp, İtalya, Dubai, Londra, İşviçre, New York, Tokyo ve San Francisco-Silikon Vadisi ziyaretleri gerçekleştirdi. Kulüp son ziyaretini Casper Plaza’da Casper CEO'su Charlotte Lamprecht'e gerçekleştirdi.

ABD Teksas’lı olduğunu ve Houston'da doğduğunu belirten Lamprecht, tipik bir Teksas ailesinde büyüdüğünü, atları, çiftlik hayvanları bulunduğu ve orta sınıf bir Amerikan ailesine mensup olduğunu bildirdi.

Üniversitede Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirince, 24 yaşında Kaliforniya’ya gittiğini aktaran Lamprecht, burada bulunan işlemci devi Intel’de Marka ve Pazarlamadan Sorumlu Müdür olarak çalıştığını da dile getirdi. Casper CEO'su Lamprecht sektörde kadın olmanın zorlukları konusundaki soruya, "Erkeklerin egemen olduğu sektörde kadın olmak dezavantaj gibi görünse de kadın olmanın verdiği detaycı bakış eksik noktaları tamamlanıyor" şeklinde yanıt verdi

Toplamda 16 öğrencinin gerçekleştirdiği ziyarette gençlerin özellikle merak ettiği konu ise sektörün durumu oldu. Akıllı telefon ve sektörde geleceğin durumunu değerlendiren Lamprecht, akıllı telefonlar için öncelikle daha güçlü bataryalar ön plana çıkacağını, 2-3 gün şarj etmeden telefonunuzu kullanabileceğimizi ve şarj kablosuna ihtiyaç duyulmayacağını belirtti.

Diğer trendlerin ise büyük ekran ve kamera performansı olacağını anlatan Lamprecht, bilgisayar pazarında özellikle oyun sektörünün gelişimini sürdüreceğini ve özellikle üniversite öğrencilerinin bu segmenti tercih etmeye devam edeceğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Casper
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