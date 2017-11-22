ANKARA (AA) - Cassini, 15 Eylül 2017'de gezegen ile halkaları arasına nihai dalışını yapmadan önce, gezegenin halkalarını bir uçtan diğerine taradığı 42 kırmızı, mavi ve yeşil filtreli fotoğraf çekti.

Misyon yürütücüleri 42 fotoğrafı birleştirerek doğal ışıklı tek bir imaj yarattı. Bilim adamları Cassini'nin Satürn'e "son bakışı" olan fotoğrafın gezegene özel bir veda olduğunu ifade etti.

Cassini misyonunun görüntüleme ekibi lideri ve eski Voyager misyonu görüntüleme ekibi üyesi Carolyn Porco, "Voyager'ın Satürn'den çektiği son görüntü, benim için, Güneş Sitemi keşif misyonunun en akılda kalan anlarından biri olmuştu. Benzer şekilde bu 'Satürn'e son bakış' da, insanlığın Güneş Sisteminin bu en ikonik gezegenini yakından keşfi sırasında geçirdiği harikulade zamana koyduğu dramatik noktayla hafızalara kazınacaktır." dedi.

Uzaya 1997'de fırlatılan Cassini, Satürn'e ulaştığı 2004'ten bu yana gezegen yörüngesindeki keşif faaliyeti yürütüyordu. Uzay aracı, NASA'daki misyon planlayıcılarının "büyük final" adını verdiği keşif yolculuğunun son evresinde, 15 Eylül'de gezegen ile halkaları arasına son bir dalış yaparak atmosferinde yanarak yok olmuştu.

NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve İtalyan Uzay Ajansıyla birlikte yürüttüğü Cassini misyonuna adını veren uydu, üzerindeki iki kamerayla birlikte NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarında üretilmişti.