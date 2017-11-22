ANKARA (AA) - Cassini, 15 Eylül 2017'de gezegen ile halkaları arasına nihai dalışını yapmadan önce, gezegenin halkalarını bir uçtan diğerine taradığı 42 kırmızı, mavi ve yeşil filtreli fotoğraf çekti.
Misyon yürütücüleri 42 fotoğrafı birleştirerek doğal ışıklı tek bir imaj yarattı. Bilim adamları Cassini'nin Satürn'e "son bakışı" olan fotoğrafın gezegene özel bir veda olduğunu ifade etti.
Uzaya 1997'de fırlatılan Cassini, Satürn'e ulaştığı 2004'ten bu yana gezegen yörüngesindeki keşif faaliyeti yürütüyordu. Uzay aracı, NASA'daki misyon planlayıcılarının "büyük final" adını verdiği keşif yolculuğunun son evresinde, 15 Eylül'de gezegen ile halkaları arasına son bir dalış yaparak atmosferinde yanarak yok olmuştu.
NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve İtalyan Uzay Ajansıyla birlikte yürüttüğü Cassini misyonuna adını veren uydu, üzerindeki iki kamerayla birlikte NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarında üretilmişti.