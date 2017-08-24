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Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

24 Ağustos 2017 Perşembe 17:38
Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesinde, Afganistan, Irak ve Suriye konuları ele alındı.

Çavuşoğlu, dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta mevkidaşı İbrahim Caferi ile ortak basın toplantısı düzenlemiş daha sonra Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum, Başbakan Haydar el İbadi, Meclis Başkanı Selim Cuburi ve Türkmen yetkililerle görüşmüştü.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde, IKBY Başkanı Mesut Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Kürdistan Yurtseverler Birliği Politbüro Sorumlusu Sadi Ahmed Pire, İslami Toplum Partisi lideri Ali Bapir ve İslami Hareket Partisi (Bizotnava) Lideri İrfan Abdulaziz ile bir araya gelmişti.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı James Mattis de dün Türkiye'yi ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Mattis, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile de görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beştepe'de gerçekleşen kabulde, DEAŞ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusundaki kararlılığın yanı sıra Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulanmıştı.

Muhabir: Meltem Bulur

Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri BakanıAfganistanIrakMevlüt çavuşoğluRex TillersonSuriyeTürkiye
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