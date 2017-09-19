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Çavuşoğlu, BM'nin Facebook sayfasındaki canlı yayına katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'nin Facebook sayfasında canlı yayınlanan programda, "Sığınmacılar konusunda yeterli destek aldığımızı ya da külfetin paylaşıldığını söyleyemem." dedi.

Çavuşoğlu, BM'nin Facebook sayfasındaki canlı yayına katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'nin Facebook sayfasında canlı yayınlanan programda, "Sığınmacılar konusunda yeterli destek aldığımızı ya da külfetin paylaşıldığını söyleyemem." dedi.

19 Eylül 2017 Salı 02:51
Çavuşoğlu, BM'nin Facebook sayfasındaki canlı yayına katıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletlerin (BM) Facebook sayfasında canlı yayınlanan programda Türkiye'nin insani yardımlarına ilişkin bilgiler verdi.

İnsani yardımların kendileri için öncelikli konu olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, 2016 yılında Türkiye'nin insani yardım konusunda ABD'den sonra ikinci sırada yer aldığını hatırlattı.

"Türkiye nerede yardıma muhtaç varsa oraya yardım ulaştırıyor"

Milli gelire göre yapılan yardım oranında ise Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Karayipler'den Afrika'ya, küçük ada devletlerinden Asya'ya kadar nerede yardıma muhtaç insan varsa oraya yardım ulaştırdığını söyledi.

Myanmar ve Bangladeş'te de yerlerinden edilen insanlara Türkiye'nin uzun süredir yardım ettiğini anlatan Çavuşoğlu, "Şu anda da Arakan'dan kaçmak zorunda kalan çoğunluğu Bangladeş'teki sığınmacılara yardım ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Orta Amerika'da kasırgalardan etkilenenler ile Afrika'da kuraklıktan mağdur olanlara da Türkiye'nin yardım elini uzattığını anlattı.

"Yeterli destek aldığımızı söyleyemem"

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik yardımlarına da değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin sığınmacılar için 30 milyar dolar harcadığını, uluslararası toplumdan gelen desteğin ise çok küçük olduğunu belirtti.

Avrupa Birliğinin (AB) 3 milyar avro yardım sözü verdiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar yaklaşık 800 milyon avro katkı verdiler. Bu rakam 2016'da söz verdikleri miktarın yaklaşık yüzde 25'i ve biz neredeyse 2017'nin sonuna geldik. Sığınmacılar konusunda yeterli destek aldığımızı ya da külfetin paylaşıldığını söyleyemem. Herkes Türkiye'ye cesaret verici sözler ve övgülerde bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin sığınmacılar için kurduğu kamplar 'en iyisi"

Çavuşoğlu, tüm tarafların, Türkiye'nin sığınmacılar için kurduğu kampların "en iyisi" olduğunu söylediğini aktarı.

Bakan Çavuşoğlu, "Uluslararası toplum daha fazla dayanışma göstermeli ve sığınmacıları destekleme konusunda daha hassas olmalı. Türkiye'de neredeyse 900 bin okul çağında Suriyeli çocuk var. Onlar için yeni sınıflar inşa etmemiz gerekiyor. Suriye'nin gelecek nesillerini kaybedemeyiz." diye konuştu.

Muhabir: Mustafa Keleş

Anahtar Kelimeler:
BMDünyaFacebookMevlüt çavuşoğlu
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