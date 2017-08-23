Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108953
ALTIN
144.354
DOLAR
3.4810
STERLİN
4.4524
EURO
4.1079
Başak Eraydın elemelerde ikinci tura çıktı
Başak Eraydın elemelerde ikinci tura...
Bakan Bak'tan Beşiktaş'a teşekkür mesajı
Bakan Bak'tan Beşiktaş'a teşekkür mesajı
Arda Turan'dan Selçuk İnan'a destek
Arda Turan'dan Selçuk İnan'a destek
Vardar Teknik Direktörü Janevski: Avantajımız var ve bu bize pozitif enerji veriyor
Vardar Teknik Direktörü Janevski: Avantajımız...
Futbolda 9 takım PFDK'ya sevk edildi
Futbolda 9 takım PFDK'ya sevk...

Çavuşoğlu ile Barzani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.

Çavuşoğlu ile Barzani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 21:54
Çavuşoğlu ile Barzani ile bir araya geldi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Salahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda IKBY Başkanı Mesut Barzani ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye, IKBY Başkanlık Divanı Başkanı Fuat Hüseyin, İçişleri Bakanı Kerim Sincari ve Dışilişkiler Dairesi Sorumlusu Felah Mustafa katıldı.

Çavuşoğlu'nun, Barzani ile toplantısından sonra İslami Toplum Partisi (Komel) lideri Ali Bapir ile de bir araya geleceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kentteki temaslarının ardından Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor.

Muhabir: İdris Okuducu

Anahtar Kelimeler:
IKBYMesut BarzaniMevlüt çavuşoğluPolitika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hollanda'da terör ihtimali konser iptal ettirdi
Hollanda'da terör ihtimali konser iptal ettirdi
Hollande politikadan çekilmiyor
Hollande politikadan çekilmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Savunma Bakanı Attiyah'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Savunma Bakanı Attiyah'ı kabul etti
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist öldürüldü
Çamlıca Gişelerinde serbest geçiş başladı
Çamlıca Gişelerinde serbest geçiş başladı
İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması yapılıyor
İstanbul'da 5 bin polisle asayiş uygulaması yapılıyor
RTÜK'ten kurallara uymayan televizyonlara en üst seviyeden ceza
RTÜK'ten kurallara uymayan televizyonlara en üst seviyeden ceza
Facebook Almanya'da 10 bin hesabı sildi
Facebook Almanya'da 10 bin hesabı sildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim