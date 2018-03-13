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Çavuşoğlu: Türkiye sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat göstermekte

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Türkiye, masum ve sivillerin zarar görmemesi için azami derecede dikkat göstermekte, kılı kırk yarmaktadır." dedi.

Çavuşoğlu: Türkiye sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat göstermekte

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Türkiye, masum ve sivillerin zarar görmemesi için azami derecede dikkat göstermekte, kılı kırk yarmaktadır." dedi.

13 Mart 2018 Salı 21:46
Çavuşoğlu: Türkiye sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat göstermekte

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye, gerçekleştirmekte olduğu bu operasyonda özellikle masum ve sivillerin zarar görmemesi için azami derecede dikkat göstermekte, kılı kırk yarmaktadır." dedi.

Çavuşoğlu, Birleşik Sırbistan Partisi Genel Başkanı Dragan Markovic Palma başkanlığındaki Sırbistan heyetini Çankaya Köşkü'ndeki kabulünde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin, Balkan coğrafyasıyla tarihi köklerinin olduğunu, birçok konuda Balkanlar'daki ülkelerle rahatlıkla mutabakat sağlayabildiğini söyledi.

Bölgede siyasi, iktisadi ve sosyal istikrarın temininin sadece Balkanlar için fayda getirmeyeceğini aynı zamanda küresel istikrar ve barışa da katkı sağlayacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, Balkan coğrafyasını bu nedenle çok önemsediklerini belirtti.

Türkiye'nin, Avrupa Birliğine (AB) üyelik sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Bizim AB'ye bakış açımız belli. 50 yıldan bu yana birçok ülkeden daha ön planda olmamıza, bütün şartlarımızın daha iyi olmasına rağmen maalesef bu konuda çifte standarda maruz kaldığımızı düşünüyoruz. Bizim için önemli olan sadece AB açısından değil kendi ülkemizdeki hayat standardını, demokratikleşmeyi temin etmek, sağlamlaştırmaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki değerlendirmeleri için Palma'ya teşekkür eden Çavuşoğlu, "Gerçekten de bugün dünyada birçok ülkenin eksikliğini hissettiği en önemli şey liderdir. Biz bu dönemde bu açıdan çok şanslıyız. Girdiği 12 seçimde milletin büyük bir teveccühünü kazanmış bir Cumhurbaşkanımız var." şeklinde konuştu.

Türkiye'de dünyadaki toplam mültecilerin yüzde 16'sının barındığına işaret eden Çavuşoğlu, "Türkiye, literatüre de 'Türk tipi kalkınma yardımı' olarak geçen bir vizyon ortaya koymakta. Bizim kalkınma yardımlarında ve ikili ilişkilerdeki en önemli hassasiyetimiz öncelikle samimiyet. İkinci olarak adil ortaklık. Üçüncü olarak insana dokunan projeleri hayata geçirmek." dedi.

"Sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat gösteriliyor"

Türkiye'nin, Afrin bölgesinde terörle ciddi şekilde mücadele yürüttüğünü söyleyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Burada çok başarılı bir operasyon yürütülmektedir. Türkiye bu operasyonda meşru müdafaa hakkını kullanarak sınırlarını güvenlik altına almaktadır. Bu bölgeden sızacak teröristlerin ve gelecek kimi roket ve füzelerin önüne geçmek için Türkiye bu operasyonu gerçekleştirmektedir. Yanı sıra bu bölgeden, Afrin'den gelen 370 bin Kürt kardeşimizin yeniden oraya dönerek hayatlarına kaldıkları yerden huzurlu bir şekilde devam etmelerini sağlamak için bu harekatı gerçekleştiriyoruz. Maalesef bir terör örgütünün diğer terör örgütü ile ortadan kaldırılmaya çalışılmasının son derece yanlış olduğunu çeşitli platformlarda ifade ettik. Türkiye, gerçekleştirmekte olduğu bu operasyonda özellikle masum ve sivillerin zarar görmemesi için azami derecede dikkat göstermekte, kılı kırk yarmaktadır."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrin'deki terörle mücadelesine katkı veren ülkelere de teşekkür etti.

Birleşik Sırbistan Partisi Genel Başkanı Palma ise Türkiye'ye ikili görüşmeler yapmak üzere geldiklerini belirtti.

Türkiye'nin, Sırbistan için önemli ekonomik ortaklardan birisi olduğunu söyleyen Palma, iki ülke arasındaki ticaret hacminin her geçen gün büyümesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Muhabir: Ali Kemal Akan

Son Güncelleme: 13.03.2018 19:34
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan ÇavuşoğluBirleşik Sırbistan Partisi Genel Başkanı Dragan Markovic PalmaPolitikaZeytin Dalı Harekatı
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