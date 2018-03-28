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'Çay kültürümüzü dünyaya yaymak istiyoruz'

Çaykur Genel Müdürü Sütlüoğlu, "Çaykur, dünya genelinde tiryaki sayısını arttırıyor. Diğer ülkelerde de bizim çayımızı içen, çayımızı arayan, çayımızın tiryakisi olan insan sayısı artıyor." dedi.

'Çay kültürümüzü dünyaya yaymak istiyoruz'

Çaykur Genel Müdürü Sütlüoğlu, "Çaykur, dünya genelinde tiryaki sayısını arttırıyor. Diğer ülkelerde de bizim çayımızı içen, çayımızı arayan, çayımızın tiryakisi olan insan sayısı artıyor." dedi.

28 Mart 2018 Çarşamba 11:17
'Çay kültürümüzü dünyaya yaymak istiyoruz'

İSTANBUL (AA) - Kaan Bozdoğan - Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, AA muhabirine, Çayla'nın franchising sistemiyle başta Türkiye olmak üzere, dünyanın önemli merkezlerinde güçlü bir çay zinciri olmaya hazırlandığını anlattı.

Çayla'nın "dünyada ilk" çay odaklı konsept marka olduğunu dile getiren Sütlüoğlu, şunları söyledi:

"Biz dünyada kendi çay kültürümüzü yaşatmak ve aynı zamanda diğer ülkelere de taşımak gibi bir hedef koyduk. Bunun için dünyada çay odaklı ilk konsepti 'Çayla' adıyla oluşturduk. İlk mağazalarımızı açtık. Gerekli çalışmalarımızı yürüttük bugüne kadar, inşallah bundan sonra gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında Çayla mağazalarımızın sayısını arttıracağız."

"Türk çay kültürümüzü bütün dünyaya yaymak istiyoruz"

Çayla'nın ülke genelinde 81 kentte hizmete açılacağına, dünyada da önemli merkezlerde olacağını dile getiren Sütlüoğlu, "Bu şekilde bu çay odaklı konsepti, bizim Türk çay kültürümüzü bütün dünyaya yaymak, insanlara tanıtmak ve alıştırmak istiyoruz." dedi.

Çayla'nın dünya markası olması için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Sütlüoğlu, "Bizim de bu manada bir markamız olsun, bir dünya markamız olsun istiyoruz. Çünkü dönem markalar dönemidir. Markalaşabilen başarılı oluyor, çok ciddi ekonomik kazançlar elde ediyor, hem de kendi ülkesini tanıtmış oluyor. Bu aynı zamanda bir bayrak gösterisidir, bir kültür ihracıdır. Biz bunu bu şekilde görüyoruz. Bundan sonra inşallah gerek Türkiye'de gerekse diğer ülkelerde Çayla mağazalarımızı hızlı şekilde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk çayının en sağlıklı çay olduğunu ifade eden Sütlüoğlu, Çaykur'un üreten ve ürettiğini satan, yurtdışında bilinen bir marka haline geldiğini vurgulayarak, "130 ülkede çayımız ve Didi'miz (soğuk çay) var. Ülke sayısını arttırmaya devam ediyoruz. Çayımızın sağlık yönünü öne çıkararak bunu yapıyoruz. Aynı zamanda çayımız tamamı organik olabilecek kapasiteye sahip olan bir çaydır."

Hedeflerinin çayların tamamını organik yaparak, rakipsiz bir ürünle dünya pazarlarında yer almak olduğunu söyleyen Sütlüoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çaykur, dünya genelinde tiryaki sayısını arttırıyor. Bu tabii çok hızlı olacak bir şey değil ama yavaş yavaş diğer ülkelerde de bizim çayımızı içen, çayımızı arayan, çayımızın tiryakisi olan insan sayısı artıyor. Ayrıca, geçen yıl 215 bin üreticiden alınan 535 bin ton yaş çaydan 100 bin ton kuru çay üretimi yaptık, 2018'de daha yüksek rekolte bekliyoruz."

Anahtar Kelimeler:
ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat SütlüoğluçaylaEkonomiTiryaki
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