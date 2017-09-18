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Çay Veren Adam'a Beşiktaş Maçı'ndan mesaj yağdı

Çay Veren Adam, Beşiktaş Konyaspor maçında sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. Koyu bir Beşiktaş maçı olan Çay Veren Adam'a Beşiktaş Maçından gelen mesaj çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı,

Çay Veren Adam'a Beşiktaş Maçı'ndan mesaj yağdı

Çay Veren Adam, Beşiktaş Konyaspor maçında sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. Koyu bir Beşiktaş maçı olan Çay Veren Adam'a Beşiktaş Maçından gelen mesaj çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı,

18 Eylül 2017 Pazartesi 20:09
Çay Veren Adam'a Beşiktaş Maçı'ndan mesaj yağdı

Çay Veren Adam'a Beşiktaş Maçı'ndan mesaj yağdı


Beşiktaş Arena'da maçın başlama düdüğüyle birlikte sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, hem maçı izleyenlere hem de sosyal medyayı takip edenlerin dikkatininden kaçmadı. Çay Veren Adam Hiç Kötü Olur mu?

İstanbul Galata'ya yolu düşenlerin mutlaka uğradığı yer, Çay Lav Yu, ya da Starçays Cafe, Beşiktaş Konyaspor maçında adından söz ettirdi. Çay Lav Yu'nun Konya'daki müdavimleri, Tophaneli Metin'e maçtan özel karelerle ekranlardan seslendi.

 


Milyonlarca kişinin izlediği Beşiktaş Konyaspor maçının en heyecanlı yerinde çekilen "Çay veren adam hiç kötü olur mu? Çay Lav yu'ya selamlar" yazılı pankartlar Sosyal medyada paylaşıyldı.

Öğrencilerin uğrak yeri Çay Lav Yu'ya, Beşiktaş maçı sırasında gelen mesajların ardından, Türkiye'nin pek çok yerinden gelen ilginç mesajlar, ünlü mekanda takipçileri tarafından paylaşıldı. İşte o mesajlardan bazıları 

Son Güncelleme: 18.09.2017 20:15
Anahtar Kelimeler:
Çay Lav YuÇay Veren Adam
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