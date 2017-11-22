İSTANBUL (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), 26. Kalite Kongresi’nde Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından verilen "Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız" belgesi aldı.

ÇEDAŞ açıklamasına göre, KalDer tarafından kaliteyi Türkiye çapında yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan Ulusal Kalite Hareketi'ne Temmuz 2017’de dahil olan ÇEDAŞ, "Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız" belgesine layık görüldü.

Bu yıl "Dönüşüme Liderlik" ana temasıyla İstanbul’da gerçekleştirilen 26. Kalite Kongresi’nin ikinci gününde KalDer tarafından verilen Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi’ni alan ÇEDAŞ, Türkiye’de elektrik dağıtım şirketleri arasında bu belgeyi alan ilk şirket unvanına da kavuştu.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen törende hazır bulunan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, "Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak, sektör toplantılarında dağıtım şirketleri olarak bizlere müşteri memnuniyeti ve kaliteye yönelik hedefler koydu. ÇEDAŞ olarak bu hedefler doğrultusunda elektrik dağıtım sektöründe Türkiye’de örnek bir şirket olma yolunda ilerliyoruz. Temmuz 2017'de KalDer ile Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ni imzalayarak EFQM Mükemmellik Modeli çalışmalarına başladık ve Mükemmellikte Yetkinlik belgesi için başvurduk. KalDer tarafından 16-18 Ağustos 2017 tarihlerinde yapılan saha denetimleri sonrasında şirketimiz Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız belgesini almaya hak kazandı" ifadelerini kullandı.

Şirket olarak kalite yolculuğunda şimdiye kadar önemli adımlar attıklarını, bu doğrultuda ISO 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 15838 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemlerini oluşturarak bu süreçleri sertifikalandırdıklarını bildiren Akboğa, şunları kaydetti:

"ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgemizin 2015 versiyonunu alarak bu kalite belgemizin de devamlılığını sağladık. Aynı zamanda şeffaf bir yönetim anlayışı ile şirketimizin belirlediği hedeflere ulaşması için iç ve dış paydaşlarımızın memnuniyet düzeylerini ölçüyoruz. Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız belgesi almaya hak kazanan ilk elektrik şirketi olmak bizi çok mutlu etti. Kurumsal kalite kültürünü oluşturmak, geliştirmek ve sürdürmek hizmet kalitesi açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Mükemmellik Ödülü’nü almak."



