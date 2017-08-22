Çelebi, Hindistan'daki CSIA havalimanı için teklif verdi

İSTANBUL (AA) - Çelebi Hava Servisi AŞ, Hindistan'ın Mumbai şehrindeki Chhatrapati Shivaji International Airport'un (CSIA) mevcut uluslararası kargo terminalinin geliştirilmesi, bakımı, 2 Mayıs 2036 tarihine kadar 19 yıl süre ile işletilmesi ve yönetilmesi ile ilgili açılan ihaleye, Nas Aviation Services India Private Limited ile konsorsiyum olarak teklif verdiğini duyurdu.

Çelebi Hava Servisi AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin Hindistan coğrafyasında stratejik büyüme planları çerçevesinde, CSIA'nın uluslararası havalimanı işletmecisi Mumbai International Airport Private Limited (MIAL) şirketi tarafından, CSIA havalimanında mevcut uluslararası kargo terminalinin geliştirilmesi, bakımı, 2 Mayıs 2036 tarihine kadar 19 yıl süre ile işletilmesi ve yönetilmesi ile ilgili açılan ihaleye, Çelebi olarak yüzde 59 oranla Nas Aviation ile konsorsiyum olarak iştirak ettikleri, hazırlanan teklifin ihale makamına bugün sunulduğu kaydedildi.

Teklif verilen ihaleye ilişkin süreç ve ihale sonucuyla ilgili, şirketin paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip somut bir gelişme olması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca gerekli ilave açıklamalar yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar da ifade edildi:

"Söz konusu ihalenin kazanılması durumunda, konsorsiyum olarak kurulacak şirketin, ilk 5 yılda hizmet vereceği uluslararası kargo tonajının yıllık ortalama 450 bin ton, cirosunun ise yine ilk 5 yılda yıllık ortalama 45 milyon avro gerçekleşmesi öngörülmektedir. İhale kapsamında yapılacak toplam sabit kıymet yatırımın ise 70 milyon avro olması beklenmektedir."