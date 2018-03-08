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Cenevre Otomobil Fuarı ziyaretçilere açıldı

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen 88. Cenevre Otomobil Fuarı, basın mensuplarının ardından kapılarını bugün ziyaretçilere açtı.

Cenevre Otomobil Fuarı ziyaretçilere açıldı

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen 88. Cenevre Otomobil Fuarı, basın mensuplarının ardından kapılarını bugün ziyaretçilere açtı.

08 Mart 2018 Perşembe 16:31
Cenevre Otomobil Fuarı ziyaretçilere açıldı

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ / FATİH EREL - Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen 88. Cenevre Otomobil Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve bine yakın otomobilin sergilendiği fuarı, yarısı yabancı olmak üzere 700 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İki gün önce dünya genelinden 10 bine yakın basın mensubuna kapılarını açın fuarı, otomobil severler bugünden itibaren ziyaret edebilecek.

Fuarda, otomobil dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren Türk firmaları DizaynVip ve Okçu da lüks araç tasarımlarını tüketicilerin beğenisine sunacak.

DizaynVip'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, 88. Cenevre Otomobil Fuarı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de sektörde irili ufaklı bine yakın şirket olduğunu belirterek, Türk firmalarının ulaştığı seviyenin dünyada örneği olmadığını vurguladı.

Malkoç, Mercedes firmasından 50 bin avroya aldıkları otomobilleri yaklaşık 3 bin 600 parça kullanarak yeniden dizayn ettiklerini ve ABD başta olmak üzere yurt dışına 350 bin avro civarındaki fiyatlara ihraç edebildiklerine dikkat çekti.

Araç dönüşümünde kullandıkları parçaların yüzde 98'inin Türkiye'de üretildiğinin altını çizen Malkoç, dönüştürdükleri otomobillerin fuara gelen ziyaretçilerin algısını değiştireceğini söyledi.

Malkoç, "Bizim otomobilimiz bizimle konuşuyor. Dünyada bunu ilk biz gerçekleştirdik. Araçlarımızla konuşup duygusal bağ kurabiliyoruz. Dünyanın ilk konuşan otomobiline, 'Merhaba! Nasılsın?' gibi bir soru sorduğunuzda 'Merhaba, iyiyim' gibi bir cevap veriyor. Örneğin; koltuğunuz belinizi üşüttü diyelim. Hemen uyarı geliyor, 'Koltuk soğutmanızı kapatıyorum, bilginize' ya da 'Kahvenizi de yapayım mı?' diye. Dünya devlerinin yapamadığını bir Türk firması yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Signature Edition ile görücüye çıktık"

Okçu firması ise dünyada sadece 10 kişinin sahip olabileceği Mercedes için tasarlanan Signature Edition serisiyle Cenevre'de görücüye çıktı.

Mercedes-Benz’in global resmi iş ortağı olarak 40'a yakın ülkeye lüks araç tasarımı ihracat ettiklerini ifade eden Okçu Yönetim Kurulu Başkanı Savni Okçu, "Fuarda, tamamen el işçiliği ile hayata geçirdiğimiz lüks kabin içi tasarımımızın çok özel bir serisi olan Signature Edition ile görücüye çıktık." dedi.

Yeni model ve konsept otomobillerin ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı fuar, 18 Mart tarihine kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

Dünyanın en hızlı ve en pahalı otomobillerinin görücüye çıktığı 110 bin metrekarelik fuar alanında, firmalar 220 stantta en son teknolojik ürünlerini tanıtma imkanı bulacak.





Anahtar Kelimeler:
CenevreDünyaOtomobil
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