Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103180
ALTIN
163.759
DOLAR
3.9427
STERLİN
5.2336
EURO
4.6851
Messi'den Neymar açıklaması
Messi'den Neymar açıklaması
Paralimpik yüzücü Beytullah'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Paralimpik yüzücü Beytullah'ın hedefi dünya...
'Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek güçtedir'
'Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek...
Arsene Wenger'den 'Mesut ve Sanchez'in geleceğine ilişkin açıklama
Arsene Wenger'den 'Mesut ve Sanchez'in...
A Milli Basketbol Takımı liderlik koltuğuna oturdu
A Milli Basketbol Takımı liderlik...

Cenevre'de Suriye görüşmelerinin 8. turu sürüyor

Suriye'de iç savaş 7. yılına girerken, taraflar BM çatısı altında Cenevre'de 8. kez bir araya geliyor.

Cenevre'de Suriye görüşmelerinin 8. turu sürüyor

Suriye'de iç savaş 7. yılına girerken, taraflar BM çatısı altında Cenevre'de 8. kez bir araya geliyor.

28 Kasım 2017 Salı 16:45
Cenevre'de Suriye görüşmelerinin 8. turu sürüyor

CENEVRE (AA) - Suriye'de yaklaşık 7 yıldır süren iç savaşa siyasi çözüm bulmak için taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 8. kez bir araya geliyor.

Suriyeli muhaliflerin 'tek çatı altında' katıldığı Cenevre 8 başlıyor

Türkiye ve Rusya öncülüğünde 1 yıl önce başlatılan Astana süreciyle Suriye'de çatışmalar büyük ölçüde azalırken, taraflar 8. defa siyasi geçişi görüşmek için Cenevre'de bir araya geliyor.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Velluci, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, 8. turun Beşşar Esed rejimi heyetinin henüz gelmemesine rağmen başladığını duyurdu.

Ardından BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, TSİ 14.00'te Nasır Hariri başkanlığındaki muhalefet heyetiyle bir araya geldi.

Rejimin resmi haber ajansı SANA'ya göre, rejimin BM temsilcisi Beşşar Caferi başkanlığındaki heyet ise Cenevre'ye yarın ulaşacak.

BM kaynakları, 8. turda anayasa taslağı çalışmaları ve terörle mücadeleye odaklanılacağını bildiriyor.

Ancak rejimin Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesindeki askeri kuşatmasını sıkılaştırması ve saldırıları şiddetlendirmesi muhaliflerin büyük tepkisiyle karşılaşıyor.

Muhalifler, ABD ve diğer Batı ülkelerini Cenevre sürecine ağırlıklarını koymadıkları gerekçesiyle eleştiriyor.

Bu seneki Cenevre görüşmelerinin ilki, 1 yılı aşkın aradan sonra 23 Şubat- 4 Mart'ta düzenlenmişti. 4. tur olan bu görüşmelerde, Beşşar Esed rejimi heyetinin ısrarı üzerine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2254 sayılı kararının belirlediği konular dışında "terörle mücadele" başlığı eklendi. 22 Mart-1 Nisan'daki 5. tur görüşmelerde rejim, zaman kazanma taktiği olarak, kendi eklettiği "terörle mücadele" konusuna yoğunlaştı. 16 Mayıs'ta başlayan Cenevre 6 ve 10 Temmuz'da başlayan Cenevre 7 görüşmeleri, rejimin sivilleri hedef alan saldırılarının sürmesi üzerine, yalnıza dörder gün sürdü. Buna rağmen Nasır Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti, masadan ayrılan taraf olmama stratejisi izledi.

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'deki davanın tanığı ByLock'çu çıktı
ABD'deki davanın tanığı ByLock'çu çıktı
Erdoğan'dan 'Arakan için Sevgi Ordusu'na destek
Erdoğan'dan 'Arakan için Sevgi Ordusu'na destek
Emine Erdoğan İzmir'de vali eşleriyle bir araya geldi
Emine Erdoğan İzmir'de vali eşleriyle bir araya geldi
Güzel sanatlarda tematik lise dönemi başlıyor
Güzel sanatlarda tematik lise dönemi başlıyor
Eski CHP'li vekil hakkında FETÖ'den yakalama kararı
Eski CHP'li vekil hakkında FETÖ'den yakalama kararı
"Dijitalleşen dünyaya adapte olmak artık zorunluluk"
Hindistan'da sokaklar Ivanka Trump için dilencilerden 'temizlendi'
Hindistan'da sokaklar Ivanka Trump için dilencilerden 'temizlendi'
Ilıman iklim insanları daha 'dost canlısı' olabilir
Ilıman iklim insanları daha 'dost canlısı' olabilir

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim