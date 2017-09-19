"CEO Club Dijital Ajanda" toplantısı

İSTANBUL (AA) - Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, “(Beyin göçü) Yurt dışındaki devlere çok genç arkadaş kaybediyoruz. Bu Türkiye’nin dijitalleşmesinin önünde bizi yavaşlatacak en önemli faktör.” dedi.

Boyner, Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde "CEO Club Dijital Ajanda" toplantısında yaptığı konuşmada, müşteri ile dijital ortamda ilişkide olmayan perakendecinin gelecekte yerinin olmadığını kaydetti.

Perakendecilerin kendisini dönüşümden geçirmesi gerektiğini ifade eden Boyner, şunları söyledi:

“Müşteri çok küçük bir zamanını perakendecide geçiriyor. Sizin aslında bütün perakendenizi işin dışına taşımanız lazım. Beymen’de bile siparişin yüzde 70’ini cep telefonu üzerinden satıyoruz. Bütün grupta satışın yüzde 65’i internetten olmaya başladı. Bütün grup ciromuzun yüzde 15’i internetten geliyor. 2021’de bunun yüzde 40’lara geleceğini düşünüyorum. Bu sene yüzde 20’nin üzerinde büyüyeceğiz. Buna rağmen internet satışı yüzde 40 ciroyu bulacak. Her açtığımız iki mağaza için aslında bir mağaza kapatıyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren her 1 mağazaya 1 mağaza kapatıyor olabiliriz.”

Boyner, Hopi’nin de klasik perakendecinin savaşa devam edip kazanmasının tek yolu gibi geldiğini aktardı.

Müşterilerle yapılan kategorizasyonun ortadan kalktığını anlatan Boyner, artık herkesin, her şeyin ve her markanın müşterisi olduğunu söyledi.

Boyner, günde 400 bin kişinin Hopi uygulamasına giriş yaptığını belirterek, Türkiye’deki e-ticaretin hızlı geliştiğini kaydetti.

“Teknolojinin, dijital dünyaya etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizi en heyecanlandıran şey ne?” şeklindeki soru üzerine Boyner, yurt dışına göç nedeniyle üzüldüğünü ifade ederek, şunları dile getirdi:

“En üzeni beyin göçü. Türkiye’den çok parlak insanlar yurt dışından teklifleri ciddiye alıyorlar. Haksız ya da haklı olmalarını bir kenara bırakalım. Bütün Türkiye çok kıymetli beyinleri kaybediyor. Yurt dışındaki devlere çok genç arkadaş kaybediyoruz. Bu Türkiye’nin dijitalleşmesinin önünde bizi yavaşlatacak en önemli faktör. Üniversitelerimizde çok parlak insanlar var. Burada ne kadar park edecek mesele o. Çünkü göz kulak sürekli dünyada. (Beyin göçü) Bunu yakın zamanda çok daha fazla hissedeceğiz.”





- “Hopi 5,1 milyon üyeye ulaştı”





Hopi Genel Müdürü Onur Erbay, Hopi’nin kişiselleştirilmiş bir deneyim sunduğunu belirterek, temel ihtiyaçların aynı ama iş yapış şekillerinin değiştiğini kaydetti.

Hopi’nin 5,1 milyon üyeye ulaştığını ifade eden Erbay, “Bu zamana kadar da Hopi üzerinden 5 milyar liralık ticaret geçti.” dedi.

Erbay, Hopi üzerinden 10 bin civarında kampanya gerçekleştirdiklerini aktararak, “Çocuğuna şu numara ayakkabı alan müşteriye, muhtemelen şu anda ayağını sıkıyordur ve şuradan ayakkabı alabilirsin’ önerisinde bulunma noktasına geldik.” diye konuştu.





- “Farklı çözüm üreten şirketleri satın almaya açığız”





Doğan Online ve hepsiburada.com Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, e-ticaret ve perakende sektörleri hakkında bilgi vererek, “Sektör yılda ortalama yüzde 30 büyüyor. Son 4 yıla baktığımızda 3 katından fazla bir büyüme gösterdi, ancak hala toplam perakende sektörünün yüzde 3’ü civarında. Biz bu oranın önümüzdeki 10 sene içinde yüzde 11’lere çıkacağını bekliyoruz. 5 yıllık hedeflerde de sektörün yüzde 7’sinin dijital kanallardan geleceğini tahmin ediyoruz. E-ticaret deyince bir hepsiburada.com’u bir internet sitesi olarak görmüyoruz, dijital dönüşümün bir platformu olarak görüyoruz.” diye konuştu.

Katılımcılardan birinin, “İnternetten alışveriş yapmak sosyalleşmeyi etkiler mi?” şeklindeki sorusu üzerine Boyner, “Alışverişe gelene kadar bir oyun dünyası var, bir sosyal medya dünyası var. Sosyal açıdan onların etkilerini konuşmak bence daha faydalı olur. Onların daha çok insanların zamanını aldığı kesin. Mağazacılığı vurmayacak mı? Vurmaması mümkün değil. Her mağazası olanın bir şekilde dijital dünyada yer alması önemli. Bizim gibi platformlarda bu fırsatı sunduğu için bu dijital dönüşüme destek oluyorlar.” ifadelerini kullandı.

Boyner, satın alarak büyümenin çok önemli olduğuna inandığını aktararak, “Satın alırken geçmişte şirketlerin, yüzde 100’ünü alalım, bizim olsun yaklaşımımız vardı. O yaklaşımımızdan da tamamen uzaklaştık. Azınlık da olsa çoğunluk da olsa farklı bir iş yapan, farklı çözüm üreten şirketleri satın almaya açığız.” dedi.



