"Cerattepe hakkındaki iddiaların hiçbiri doğru değil"

ARTVİN (AA) - Eti Bakır AŞ Genel Koordinatörü Ünsal Arkadaş, Cerattepe Bakır Madeni projesinde "çevreye zarar verileceği" iddialarının hiçbirisinin doğru olmadığını belirterek, proje kapsamında 2 ay sonra bakır cevherinin çıkarılmaya başlanacağını söyledi.

Ünsal Arkadaş, Cengiz Holding'e ait Eti Bakır AŞ tarafından işletilecek Artvin'deki Cerattepe Bakır Madeni'ni gazetecilerle gezerek soruları yanıtladı.

Proje kapsamında 2 ay sonra bakır cevherinin çıkarılmaya başlanacağını belirten Arkadaş, gelecek yılın ortalarına doğru madenin tam kapasite çalışmaya başlayacağını kaydetti.

Arkadaş, projenin geçmişinin 1970'lere dayandığına işaret ederek, Kanadalı Cominco firmasının 1988-203 yıllarında bölgede arama faaliyetleri gerçekleştirdiğini ve 2003'te yapılan ihalede Çayeli Bakır İşletmeleri'nin Cominco'nun haklarını devralarak Artvin Bakır Maden İşletmeleri AŞ adıyla faaliyetlere başladığını anlattı.

Cerattepe'ye ilişkin Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi 2012 yılında Özaltın Holding'in kazandığını aktaran Arkadaş, Cengiz Holding'in de aynı yıl içinde yapılan sözleşme ile bölgede redevans hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Bu tarihten sonra bölgede çalışma yapan Cengiz Holding'in burada bakır madeni çıkarmak için ilgili tüm izinleri aldığını ve Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun kabul edildiğini dile getiren Arkadaş, tüm hukuki süreçlerin lehlerine sonuçlandığını bildirdi.





- "Çevre tahribatına yol açmayacak"

Arkadaş, son dönemde Cerattepe'ye ilişkin aslı astarı olmayan iddiaların dolaştığını kaydederek, "Cerattepe ile ilgili su kaynaklarının kirletildiği, çevreye zarar verildiği ve 50 bin ağaç kesileceği iddialarının hiçbirisi doğru değil. Bunların yanlış olduğunu tüm resmi belgelerle ortaya koyduk." dedi.

Madende tüm kuralların harfiyen yerine getirildiğini vurgulayan Arkadaş, "Birçok iddiaya dayanak olarak arama ruhsatına konu olan alanın 4 bin 406 hektar olması gösteriliyor. Arama ruhsatının olduğu alan 4 bin 406 hektar ancak bizim kullanacağımız alan sadece 15 hektar. Yani 300'de 1'ini kullanacağız." diye konuştu.

Ünsal Arkadaş, iddiaların birisinin de "su kaynaklarının kirletileceği" yönünde olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Artvin'i ve çevreyi koruma içgüdüsü ile başlayan madene karşı çıkış hiçbir temele dayanmıyor. Su kaynakları başka bir dağın yamacında olduğu için kaynaklara zarar vermemiz fiziki olarak mümkün değil. Bağımsız kuruluşlara düzenli olarak rapor hazırlatıyoruz. Çalışma yüzey suyuna hiçbir zarar vermiyor. Yeraltı suları ise çökeltme havuzlarında dinlendirildikten sonra biyolojik arıtma sürecinden geçirilip sonra deşarj edilecektir. Herkesin içi rahat olsun."

Arkadaş, projenin kurulacak teleferik hattı sayesinde çevre tahribatına yol açmayacağını, çıkarılacak madenin 4 bin 800 metre uzunluğundaki teleferikle Çoruh'un kenarına indirileceğini, buradan kamyonlarla Murgul'a götürüleceğini söyledi.

Proje için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tespit edilip damgalanan sadece 3 bin 500 ağacın kesileceğini belirten Arkadaş, bunun da en az 10 katını tekrar dikeceklerini dile getirdi.

Eti Bakır AŞ Genel Koordinatörü Arkadaş, yerin 150 metre derinliğinden başlayan madenin 65-70 metre yüksekliğinde olduğunu belirterek, burada 7 milyon ton bakır rezervi tespit edildiğini, yıllık 500 bin ton kapasiteyle çalışacaklarını ve 14 yıllık işletme ruhsatlarının bulunduğunu anlattı.

Buradan 14 yılda 20 bin ton saf bakır elde edileceğini dile getiren Arkadaş, Türkiye'nin yıllık bakır tüketiminin 450 bin ton olduğunu, bunun sadece 100 bin tonunun Türkiye'de üretilebildiğini söyledi.

Arkadaş, her yıl 4 milyar dolarlık bakır ithal edildiği bilgisini vererek, "Bizim madenimizden 14 yılda çıkacak bakırın ekonomik değeri, bugünkü fiyatıyla 1,5 milyar dolar. Dolayısıyla en azından 1,5 milyar dolarlık bir ithalatın önünü keserek cari açığın azalmasına katkıda bulunacağız." dedi.