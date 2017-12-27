Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
111940
ALTIN
157.977
DOLAR
3.8232
STERLİN
5.1168
EURO
4.5403
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid
Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Formayı kim istiyorsa, o burada kalır
Galatasaray Teknik Direktörü Terim: Formayı...
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: Maçta 3-4 gol de bulabilirdik
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat: Maçta...
Galatasaray, kupada avantaj yakaladı
Galatasaray, kupada avantaj yakaladı
TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupasına veda etti
TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupasına veda...

Chicagolulara 'dondurucu soğuk' uyarısı

Son yılların en soğuk günlerinin yaşandığı ABD'nin Chicago kentindeki insanlar donma tehlikesine karşı uyarıldı.

Chicagolulara 'dondurucu soğuk' uyarısı

Son yılların en soğuk günlerinin yaşandığı ABD'nin Chicago kentindeki insanlar donma tehlikesine karşı uyarıldı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 00:53
Chicagolulara 'dondurucu soğuk' uyarısı

CHICAGO (AA) - ABD'nin Chicago kentinde sıfırın altında 20 dereceye ulaşan dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi.

Noel öncesi yoğun kar yağışının yaşandığı Illinois eyaletine bağlı Chicago'da hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuk nedeniyle kentin birçok noktasında "ısınma merkezleri" faaliyete geçirilirken, son yılların en soğuk günlerinin yaşandığı kentteki insanlar donma tehlikesine karşı uyarıldı. Yetkililer, Chicagolulara 30 dakikadan fazla dışarıda kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Hafta boyunca etkili olması beklenen soğuk hava dalgası, Michigan Gölü'nde kısmi donmalar meydana getirdi. Göl üzerinde oluşan hareketli soğuk hava katmanı da ilginç görüntüler oluşturdu.,

Muhabir: Bilgin S. Şaşmaz

Anahtar Kelimeler:
ABDChicagoDünyaSoğuk Hava
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yapı Kredi'de genel müdür değişimi
Yapı Kredi'de genel müdür değişimi
"Kaçak elektrik ile Bitcoin üretildiği' haberleri gerçeği yansıtmıyor"
Polisin iyileştirdiği yavru köpekler sahiplendirilecek
Polisin iyileştirdiği yavru köpekler sahiplendirilecek
Kuşlar için ilçeyi yuvalarla donattılar
Kuşlar için ilçeyi yuvalarla donattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunun son durağı Tunus'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunun son durağı Tunus'ta
İstanbul'da 58 kişi hakkında yakalama kararı
İstanbul'da 58 kişi hakkında yakalama kararı
Brezilya'dan Venezuela'ya diplomatik misilleme
Brezilya'dan Venezuela'ya diplomatik misilleme
'Tek tip' giyecek hükümlü ve tutuklu sayısı belli oldu
'Tek tip' giyecek hükümlü ve tutuklu sayısı belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim