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CHP Antalya Milletvekili Baykal: BM, Arakan konusunda duyarlılık sergilemekten uzak

CHP Milletvekili Deniz Baykal: "(Arakan'da Müslümanlara yapılan saldırılar) Birleşmiş Milletler'in bu konuda gerekli bir duyarlılık sergilemekten uzak olduğuna bir kez daha tanık olduk." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Baykal: BM, Arakan konusunda duyarlılık sergilemekten uzak

CHP Milletvekili Deniz Baykal: "(Arakan'da Müslümanlara yapılan saldırılar) Birleşmiş Milletler'in bu konuda gerekli bir duyarlılık sergilemekten uzak olduğuna bir kez daha tanık olduk." dedi.

01 Eylül 2017 Cuma 11:12
CHP Antalya Milletvekili Baykal: BM, Arakan konusunda duyarlılık sergilemekten uzak

ANTALYA (AA) - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Arakan'da Müslümanlara yapılan saldırılarla ilgili Birleşmiş Milletler'in (BM) gerekli duyarlılığı sergilemediğini belirterek, "BM'nin sergilediği tavrı daha önce de Bosna'da yaşanan olaylarda gördük. Bosna'daki Müslümanlara yapılan zulüm karşısında da BM üzerine düşen sorumluluğu yapamamıştır." dedi.

Baykal, bayram namazını Antalya'da Tekeli Mehmet Paşa Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baykal, tüm Müslümanların ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bugün bütün dünyada yaklaşık 1,5 milyar Müslümanın en önemli ibadetlerinden birini gerçekleştirdiğini kaydeden Baykal, bunun muazzam bir olay olduğunu, değerini, kıymetini bilmek gerektiğini söyledi.

Bayramlardan bir anlamda ibret çıkarmak gerektiğini de ifade eden Baykal, "O açıdan baktığımız zaman gördüğümüz manzara şu, ne yazık ki İslamiyet, tarihinin en acılı dönemlerinden birisini yaşıyor. İslamiyet'in maruz kaldığı sorunlar, sıkıntılar hem İslamiyet'in dışından kaynaklanıyor hem de maalesef içinden kaynaklanıyor. Yani İslam dışı dünyanın İslam'ı doğru anlamak konusunda bir gayrete ihtiyacı olduğu açıktır." ifadesini kullandı.

Arakan'da Müslümanlara yapılan saldırılar

Tarihin derinliklerinden kaynanan dinler arası çatışma tablosunun hala atlatılamadığını ifade eden Baykal, şunları söyledi:

"Şimdi son zamanlarda buna bir de İslamiyet'in karşısına Budizm'in de bir şekilde ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Yani Güney Asya'da, Myanmar'da, Arakan'da, hem Budistlerin hem de devletin Müslümanlara karşı kabul edilemez bir baskı kampanyası, sindirme, yok etme ve sürme çabasını sürdürdüklerini görüyoruz. Yani İslamiyet Güney Asya'da da ciddi bir tehdide maruz bırakılıyor. Bu tehdidin arkasında başka bir inancın, Budizm'in bulunduğunu görmek ayrıca üzüntü verici. Dinlerin insani değil siyasi araçla kullanıldığına hep tanık olduk. Tarih boyunca her inanç sistemi her din maalesef siyasi amaçla kullanılmıştır. Şimdi öyle anlaşılıyor ki Güney Asya'da da İslamiyet'i dışlama politikası sürdürülmek isteniyor. Tabii Myanmar'da yaşanan bu olumsuzluk karşısında Güneydoğu Asya'da İslam devletlerinin, Bangladeş'in, Pakistan'ın çok daha sahiplenici bir tutum içinde olmasını beklerdik ama bir anlamda onların da kendi kaderlerine yalnız bırakıldıkları görünüyor. Türkiye Müslümanlığının bize yakışan bir Müslümanlık olduğunu görüyoruz ama bunun gelişmeleri kontrol etmeye yetmediğini görüyoruz. Birleşmiş Milletlerin bu konuda gerekli bir duyarlılık sergilemekten uzak olduğuna bir kez daha tanık olduk. BM'nin sergilediği tavrı daha önce de Bosna'da yaşanan olaylarda gördük. Bosna'daki Müslümanlara yapılan zulüm karşısında da BM üzerine düşen sorumluluğu yapamamıştır."

Muhabir: Gülsem Adam

Anahtar Kelimeler:
ArakanBirleşmiş MilletlerBMChpDeniz BaykalKurban BayramıPolitika
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