CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak'tan 'Varlık Fonu' açıklaması

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'ın görevden alınma gerekçesinin, fonun başarısızlığı ve kaynak israfının kanıtı olduğunu belirterek, "Varlık Fonu kapansın, kamu zararı daha da büyümesin." değerlendirmesinde bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluş ilkelerinden birinin "şeffaflık" olduğunu ancak 6 aydır ortaya somut bir bilginin konulmadığını iddia etti.
Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'ın görevden alınma gerekçesinin, fonun başarısızlığı ve kaynak israfının kanıtı olduğunu savunan Budak, şunları kaydetti:
"AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Bostan'ın görevden alınmasıyla ilgili açıklamasıyla, başarısızlığı ve israfı itiraf etti. Varlık Fonu kapansın, kamu zararı daha da büyümesin. Bugüne kadar sağlanan bir katkı yok, sadece harcama var. Bunun sorumlusu da tek bir kişi değil, görev yapan tüm yönetim kurulu üyeleridir. Ayrıca şunu unutmamak gerekir ki fonun kuruluşu baştan sona yanlıştır."
Muhabir: Zehra Aydın