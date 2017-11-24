CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bugün her öğretmene birer maaş ikramiye verelim

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesince inşa edilen Cevat Güleç Ortaokulu, Şehit Ömer Halisdemir Özel Eğitim Okulu ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Anaokulu için Yakuplu Cevat Güleç Ortaokulu'nda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitim alanında çok sorun olduğunu belirterek, bu sorunları gidermenin herkesin ortak görevi olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu, çocukların en güzel okullarda, en iyi öğretmenler tarafından yetiştirilmesinin herkesin ortak arzusu olduğunu dile getirdi.

Bugünün 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Hepimiz, en tepeden aşağı kadar öğretmenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Öğretmenlerin ne kadar değerli olduğunu, hatta çocuklarımızı birer mimar gibi yetiştirdiklerini biliyoruz. Peki bunları bildiğimiz halde öğretmene neden değer vermiyoruz? Neden onun uygarca yaşayabileceği bir ortam hazırlamıyoruz? Öğretmen kardeşlerime açık ve net bir siyasetçi olarak düşüncelerimi ifade edeceğim. Eğer diğer siyasetçiler de bizimle aynı görüşü paylaşırlarsa, onları el üstünde tutan bir Türkiye'yi dünyaya duyurmuş olacağız. Hepimizin hayatında ortak bir kişi var, o da öğretmen. Yaşımız ne olursa olsun bir öğretmen bizi alır ve yetiştirir." diye konuştu.

"Eğer öğretmen hayatın ortak aktörü ise bu ortak özneye uygun bir yasa çıkarılması gerekir" diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Öğretmenler Meslek Yasası'nın çıkması lazım. Devlet Memurları'ndan bunu çıkarmalıyız, öğretmenler için bağımsız, güzel bir yasa çıkarmalıyız. Öğretmenlik mesleğini, diğer mesleklerden ayrı tutmalıyız. Neden? Doktoru yetiştiren öğretmen, avukatı yetiştiren öğretmen, mimarı, mühendisi yetiştiren öğretmen, esnafı yetiştiren öğretmen, sanayiciyi yetiştiren öğretmen o zaman öğretmenler için özel ayrı bir yasa çıkarmalıyız. Bu konuda söz veriyorum, gelirse önce biz buna 'evet' diyeceğiz.""Öğretmenlerimizin tamamı yoksulluk sınırının altında aylık alıyor"

Öğretmenlerin düşük maaşla çalıştığını kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"15 yıllık bir öğretmen, 3 bin 40 lira net aylık alıyor. Birinci derece dördüncü kademede olan bir öğretmen 3 bin 144 lira aylık alıyor. Yoksulluk sınırı 7 bin 56 lira. Yani öğretmenlerimizin tamamı yoksulluk sınırının altında aylık alıyor. Özel bir yasa çıkaracağız ve bütün öğretmenlere istisnasız yoksulluk sınırının üstünde bir aylık verelim. Gelin diyorum hep birlikte buna 'evet' diyelim. Emin olun parlamentoda hiç kimse buna 'hayır' demez. Öğretmen bizim öğretmenimiz. Çocuğu emanet ediyoruz. Geleceğe hazırlayacaklar. Öğretmene vermeyip kime vereceğiz Allah aşkına maaşı? Toplumun hiçbir kesimi öğretmene aylık verilmesine karşı çıkmaz. Oturalım, doğru dürüst bir aylık verelim. Ayrıca öğretmene kesinlikle 3 bin 600 ek gösterge hakkını da verelim. Ayrıca her 24 Kasım'da geliriz, toplanırız, okulları ziyaret ederiz, öğretmenlere, öğrencilere güzel laflar ederiz. Bir de bugün her öğretmene birer maaş ikramiye verelim. Niye vermiyoruz? Verelim mi? Evet... 24 Kasım Öğretmenler Günü. Onun da mutlu olmasını sağlayalım. 80 milyonluk bir toplum, bir Türkiye Cumhuriyeti öğretmenine bir ikramiye veremeyecek durumda mı? Verelim. Öğretmen bizim öğretmenimiz. Bizim çocuklarımıza bakıyor. Bizim çocuklarımızı yetiştiriyor. Bizden daha fazla çocuklarımızın üstüne titriyor."

Törene, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Bülent Tezcan, CHP milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, merhum iş adamı Cevat Güleç'in ailesi ile sanatçı Şevval Sam da katıldı.

Muhabir: Çiğdem Alyanak

