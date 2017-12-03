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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 5-9 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 5-9 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunacak.

03 Aralık 2017 Pazar 14:30
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidecek

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5-9 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 5 Aralık'ta başlayacak Londra ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve İngiliz İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelecek.

Chatham House ve Democratic Progress Institute düşünce kuruluşlarında konuşacak Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık'taki Türk ve yabancı iş çevrelerinin temsilcileriyle ayrı ayrı toplantılara katılacak, Türk vatandaşlarla buluşacak.

Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri, Avrupa Birliği ve Ortadoğu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Yılmaz ve Aykut Erdoğdu ile milletvekilleri İlhan Kesici, Selin Sayek Böke, Faik Öztrak ve Parti Meclisi Üyesi Gülseren Onanç'ın yer alacağı heyet eşlik edecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, temasların ardından 9 Aralık'ta Türkiye'ye dönecek.

Muhabir: A. Eda Ünlü Özen


 

Son Güncelleme: 03.12.2017 11:51
Anahtar Kelimeler:
PolitikaLondraİNGİLTERECHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk YılmazCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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