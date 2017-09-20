CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Trabzon'da hasta ve taziye ziyaretlerinde bulundu

TRABZON (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince 18 Eylül'de Ordu'dan başlatılan ve Giresun'da devam eden "Fındık İçin Yürüyoruz" etkinliğine katılmak üzere geldiği Trabzon Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu, sağlık problemleri yaşayan eski CHP Trabzon İl Başkanlarından Cafer Hazaroğlu'nu Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Hazaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, burada bir süre Hazaroğlu ve ailesiyle görüştü.

Kılıçdaroğlu, daha sonra iki gün önce vefat eden Hekimoğlu Şirketler Grubu kurucusu Celal Hekimoğlu için taziye ziyaretinde bulundu.

Kaymaklı Mahallesi'ndeki fabrikaya gelen Kılıçdaroğlu, burada Hekimoğlu'nun oğulları Celil ve Suat Hekimoğlu'na taziyelerini iletti.

Muhabir: Tuğba Yardımcı