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CHP Genel Sekreteri Sındır: Alperen'in adı evinin önündeki parkta yaşatılacak

CHP Genel Sekreteri Sındır, "Alperen'in adı, kısa ömründe güzel anılar geçirdiği, oyunlar oynadığı evinin önündeki parkta yaşatılacak." açıklamasında bulundu.

CHP Genel Sekreteri Sındır: Alperen'in adı evinin önündeki parkta yaşatılacak

CHP Genel Sekreteri Sındır, "Alperen'in adı, kısa ömründe güzel anılar geçirdiği, oyunlar oynadığı evinin önündeki parkta yaşatılacak." açıklamasında bulundu.

20 Ağustos 2017 Pazar 20:36
CHP Genel Sekreteri Sındır: Alperen'in adı evinin önündeki parkta yaşatılacak

İZMİR (AA) - CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, İzmir'de okul servisinde unutulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in adının evinin önündeki parkta yaşatılacağını bildirdi.

Sındır, yaptığı açıklamada, Sakin ailesine taziye ziyaretinde bulunduğunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da başsağlığı dileğini Buket ve Serkan Sakin çiftine ilettiğini belirtti.

Ziyarette acı olayın herkesi derinden sarstığını kaydeden Sındır, başka Alperenler'in ölmemesi için gerekli tüm önlem ve tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiğini ifade etti.

Sındır'ın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Alperen'i bizden alan denetimsizlik ve ihmaller... Alperen'in okulda kaydı yok, o kreşin öğrencisi değil. Rehber personel, yönetmeliğe göre lise mezunu olmalı ama değil. Servis, korsan. Servis, öğrenci servisi yönetmeliği kriterlerine uymuyor. Servis şoförünün mesleki yeterlilik belgesi yok. Kreşe geldiklerinde yoklama alınmamasının izahı olamaz. Daha nice ihmal Alperen'i ailesinden, sevdiklerinden kopardı. Alperen'in adı kısa ömründe güzel anılar geçirdiği, oyunlar oynadığı evinin önündeki parkta yaşatılacak."

İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos'ta, anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Muhabir: Halil Şahin


Anahtar Kelimeler:
Okul Servis MinibüsüParkPolitikaTaziye
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