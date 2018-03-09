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CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan 8 Mart mesajı

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Annelere ve kadınlara karşı yapabileceğimiz tek şey onların evlatlarını barış içerisinde bu ülkede yaşatmaktır." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan 8 Mart mesajı

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Annelere ve kadınlara karşı yapabileceğimiz tek şey onların evlatlarını barış içerisinde bu ülkede yaşatmaktır." dedi.

09 Mart 2018 Cuma 01:35
CHP Grup Başkanvekili Özkoç'tan 8 Mart mesajı

SAKARYA

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partisinin Sakarya Kadın Kollarınca İnşaat Mühendisleri Odası konferans salonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Özkoç, "Bir çocuğu önce ana rahminde var eden sonra da onu dokuz ay bütün benliği ile koruyan, dünyaya getiren, onu yaşatan, ona sevgiyi, saygıyı, cesareti, korkuya karşı cesaret gücünü veren tüm kadınlarımız, annelerimizdir. Çocuklarını yetiştirmek için evde, bahçede, tarlada her yerde emek veren başta annem olmak üzere tüm kadınlarımızın elinden öperek selamlıyorum." diye konuştu.

Engin Özkoç, şunları kaydetti:

"Kadınlarla ilgili çok şey söyleyebiliriz. Kadınların anneliklerini, fedakarlıklarını Kurtuluş Savaşı'ndan beri duruşlarını anlatabiliriz, hala verdikleri mücadeleyi anlatabiliriz, Cumhuriyet'e sahip çıkışlarını anlatabiliriz. Ama annelere ve kadınlara karşı bizim bu dünyada yapabileceğimiz tek şey onların evlatlarını barış içerisinde bu ülkede yaşatmaktır. Huzur içerisinde bu ülkede yaşatmaktır. Onları üniversiteden mezun edip iş sahibi yapabilmektir. Onurlu bir ülkenin vatandaşı haline getirmektir. 'Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım' derken gurur duymalarını sağlamaktır."

Özkoç, iktidarı da eleştirerek iktidarın kimseyi dinlemeden bildiğini okuduğunu ileri sürdü.

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in de konuşma yaptığı programa parti meclis üyesi Ayça Taşkent ve partililer katıldı.

Muhabir: İbrahim Yozoğlu

Anahtar Kelimeler:
Politika
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