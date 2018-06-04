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CHP heyeti Fetullah Gülen dosyalarını inceledi

Adalet Bakanlığını ziyaret eden CHP heyetine, bakanlık bürokratlarınca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında ABD makamlarına iletilen iade taleplerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

CHP heyeti Fetullah Gülen dosyalarını inceledi

Adalet Bakanlığını ziyaret eden CHP heyetine, bakanlık bürokratlarınca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında ABD makamlarına iletilen iade taleplerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 18:48
CHP heyeti Fetullah Gülen dosyalarını inceledi

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine yönelik işlemlere dair iddialarına ilişkin olarak, CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Ali Haydar Hakverdi'nin bugün bakanlığı ziyaret ettiği bildirildi.

"Arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlandı"

CHP heyetinde avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık'ın da yer aldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"CHP heyetine, Bakanlığımız bürokratları tarafından FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır. Ziyaret vesilesiyle iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi hususundaki hassasiyetimiz bir kez daha vurgulanmıştır."

5 saat sürdü

CHP heyetinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade dosyalarına ilişkin Adalet Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşme 5 saat sürdü.

Adalet Bakanlığı ek hizmet binasına gelen CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir, Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık'tan oluşan heyet yetkililerle görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yaklaşık 5 saat boyunca Fetullah Gülen'in ABD'den iade edilmesine dönük olarak yapılan talepname ve dosyaları incelediklerini söyledi.

Bir rapor hazırlayacaklarını ve bu raporu cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ileteceklerini belirten Emir, "Bu çalışmamızın ayrıntısıyla ilgili paylaşacağımız bilgi bu kadar. Şu anda oradaki çalışmanın ayrıntısıyla ilgili bilgi vermeyeceğiz. Çünkü bu çalışmayı Muharrem İnce ve Genel Başkanımız adına yaptık. Dolayısıyla raporu onlara vereceğiz." diye konuştu.

Murat Emir, çalışmanın nasıl geçtiğiyle ilgili soruya karşılık, "Çok yönlü bir çalışma yaptık. Oradaki dosyaların usulüne dönük olarak bazı incelemelerde bulunduk. Neyi aradığımızı biliyorduk, dolayısıyla yeterli bir çalışma yaptık." cevabını verdi.

Avukat Erol Aras da 27 klasör incelediklerini aktardı.

Toplantıya olabildiğince Adalet Bakanlığının üst düzey bürokrasisinin katıldığını aktaran Aras, "Biz tarafsız hukukçular olarak bütün incelenmesi gereken dosyaları inceledik. Sayın vekilimizin de belirttiği gibi notlarımızı toparladık o çalışmaları tamamladıktan sonra raporumuzu yazacağız." ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de burada niyetlerinin açık aramak olmadığını söyledi.

Amaçlarının Türk halkını aydınlatmak olduğunu vurgulayan Hakverdi, şunları kaydetti:

"Toplantıda, Adalet Bakan Yardımcısı, Müsteşar, ilgili genel müdür ve bu konuyu takip eden hakim arkadaşlarımız ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz vardı. Onlar bütün dosyaları sundu. Biz çok ayrıntılı inceleme yaptık. Dördümüz de hukukçuyuz. Buraya iki tarafsız hukukçu getirdik. Çok güzel, hukuki ve ayrıntılı bir rapor düzenlemek gibi bir görevimiz var. Bu görevi ifa ettikten sonra da bütün kamuoyuyla gerekeni paylaşacağız."

Muhabir: Ali Kemal Akan

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıChpFetullah GülenPolitika
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