CHP, Öztürk Yılmaz'ı partiden gönderdi

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi. Öztürk Yılmaz, 'Ezan Türkçe okunsun' sözleri sonrası 'kesin ihraç istemiyle' disipline sevk edilmişti. Kararın ardından Öztürk Yılmaz basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, "Yoluma bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim" dedi.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz partiden ihraç edildi. Öztürk Yılmaz kararın ardından açıklamalarda bulundu

Yılmaz, "Yoluma bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim. Disiplin Kurulu'nun kararı yargıdan dönecektir. Beni bu şekilde ihraç edenleri millet de ihraç edecek. Bunu göreceğiz. Ben ihanetin her türlüsünü gördüm! Allah büyüktür. Umudun ışığı sönmez" dedi.

Öztürk Yılmaz, İki hafta önce Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında, 'Ezan Türkçe okunsun' ifadesini kullanmış, kamuoyundan tepki almıştı.

CHP, Öztürk Yılmaz'ın bu sözleri sonrası harekete geçerek 'kesin ihraç talebiyle' disipline sevk etmişti.

Öztürk Yılmaz, gelişmelerin ardından parti yönetimini ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Bir yere gitmiyorum. Sıkıysa gönderin. Hepiniz defolup gideceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz, bu sözlerinin ardından bir kez daha disipline sevk edilmişti.

CHP Disiplin Kurulu bugün 15.00'da bir araya gelerek Öztürk Yılmaz konusunu karara bağladı.

Öte yandan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un ise sözlü savunmasının alınmasına karar verildi.