CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: İlkemiz yurtta barış, dünyada barış

GÜMÜLCİNE (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İlkemiz yurtta barış, dünyada barış. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış. Zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken dış politikasının temel prensibi oydu." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yunanistan ve Bulgaristan'daki ziyaretlerinin ilk durağı olan Gümülcine'de Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğuna kısa bir ziyaretin ardından, Gümülcine Türk Gençler Birliği bahçesine yürüdü. Yolda Türk esnafla selamlaşan İnce, daha sonra kendisini dinlemek üzere toplanan soydaşlara seslendi.

İnce'nin heyetinden bazı isimler Yunanistan'a geçemedi

Türkiye'nin 24 Haziran'da önemli bir seçime gittiğini belirten İnce, "Allah'ın izni, milletin isteğiyle kazanacağıma inanıyorum. Görüntü öyle." ifadelerini kullandı.

İnce, Türkiye'nin, Cumhuriyetin kuruluşunun ardından Sadabat ve Balkan paktlarını imzaladığını anımsatarak "İlkemiz yurtta barış, dünyada barış. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış. Zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken dış politikasının temel prensibi oydu. Türkiye kendi içinde barışsın. Türkiye komşularıyla barışsın, bölgesinde barışsın, dünyada barış olsun." diye konuştu.

Yunanistan'ın eski Başbakanı Eleftherios Venizelos'un Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini hatırlatan İnce, "Türkiye'nin ve bölgenin buna yeniden ihtiyacı var. Türkiye'nin kendi içinde barışmaya, ekonomisini büyütmeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

İnce, ailesinin bir kısmının Drama'dan nüfus mübadelesi sırasında Türkiye'ye göç ettiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Sen niye buraya geldin' diyenlere sesleniyorum. Gönül bağımız var. Dertleşmek istedik. Siz başka bir ülkenin vatandaşısınız. Siz vatandaşı olduğunuz ülkeye vergi veriyorsunuz. Oranın kalkınması için uğraşıyorsunuz. Buna hiçbir itirazımız yok. Doğrusu da budur. Sadece kimliklerinizi korumak, savunmak sizin hakkınız. Dünyanın her yerinde böyledir. Türkiye'de de böyledir, Yunanistan'da da böyledir, Almanya'da da Fransa'da da."Edirne'de tutuklu iki Yunan asker

İnce, Yunan basın mensuplarının Edirne'de tutuklu bulunan iki Yunan askerine ilişkin sorularına, "Türkiye bir hukuk devleti olsun diye uğraşıyorum. Türkiye'de yargının bağımsız olması için uğraşıyorum. Konuyu takip ederim. Ayrıntıları bilmiyorum. Ama yargıya talimat verme noktasında olan birisi de değilim." yanıtını verdi.

Yunanlı muhabirin, "iki Yunan askerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle tutuklanıp tutuklanmadıkları" şeklindeki sorusuna da İnce, "Sanmıyorum. Öyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Türkiye ile Yunanistan arasında bu tür problemler var. Türkiye de bazı askerlerinin iadesini istiyor. Yunanistan iade etmiyor. Karşılıklı olarak bunlar yaşanıyor." cevabını verdi.

İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ege Denizi'ndeki 18 adaya ilişkin iddialarının sorulması üzerine, "Bunları konuşacağız. Yunanistan ile Kıbrıs'ta problemlerimiz var, Ege'de problemlerimiz var. Ege'nin iki yakası bir araya gelmeden, iki ülkenin iki yakası bir araya gelmez." dedi.

"Türkiye de Yunanistan da egemen güçlerin, emperyalistlerin uşağı olmamalı"

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliğini de ziyaret eden İnce, azınlık mensubu Türk öğretmenlerle sohbet etti.

İnce, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yaptığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'da miting yapmasına izin verilmeyip, kendisine izin verilmesi durumunda ne yapacağının sorulduğunu anlatarak "'Hayır gitmem' dedim. 'İkimize de izin verilecek. Yoksa gitmem' dedim." ifadelerini kullandı.

Gümülcine'ye gelme nedeninin aradaki "gönül ve soy bağı" olduğuna işaret eden İnce, "Amacımız ne Yunanistan'ın içişlerine karışmak, ne propaganda yapmak. Buradan Bulgaristan'a gideceğim. Derdimiz barış." şeklinde konuştu.

İnce, bölgede barış çağrısı yaparak "Türkiye de Yunanistan da egemen güçlerin, emperyalistlerin uşağı olmamalı." yorumunda bulundu.



Muhabir: Furkan Naci Top