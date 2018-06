CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Kadınlarımız iş yaşamının içinde olacak

KASTAMONU (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kuzeykent Miting Alanı'nda düzenlenen mitingde, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Şerife Bacı'nın memleketinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kadın istihdamına değinen İnce, "Yeni dönemde kadınlarımız iş yaşamının içinde olacak. Bugün 100 kadından 32'si çalışıyor. 3 sene içinde bunu 2 katına çıkaracağız. Kadının çalışmasının önündeki en büyük engel çocuk. Bunun çözümü basit, her mahalleye bir kreş kuracağız. Sloganımız 'çocuk kreşe kadın işe' İkinci sloganımız da belli 'her aileye bir ev her eve bir maaş' Bunu birlikte başaracağız." diye konuştu.

İnce, yeni dönemde her şeyin çok farklı olacağını dile getirerek, "Yeni dönemde bağıran çağıran cumhurbaşkanı değil, insanlarla insanca konuşan, 81 milyonu kucaklayan barış, huzur, refah diyen, gençlerin ve çocukların gelecekle ilgili hayal kurmalarını sağlayan bir cumhurbaşkanı olacağım." ifadelerini kullandı.'Apolet sökme' tartışmaları

Korgeneral İsmail Metin Temel'e ilişkin sözleri üzerine yaşanan tartışmaya değinen İnce, şunları söyledi:

"Benim dediğim şu; Bir iftar yemeği, AK Parti'nin iftar yemeği. Erdoğan kürsüde beni eleştiriyor. 'Bayrak, devlet, millet, ordu' demiyor. Beni eleştiriyor. Beni eleştirirken paşa da alkışlıyor. Ben de 'senin apoletini sökerim.' dedim. Kızanlar kızsın lafımın arkasındayım. Kim ne derse desin. Asla geri adım atmam. 'Apoletlerini sökerim.' demek 'seni emekli ederim.' demektir. Emekli ederim."

Mitinge katılanlardan destek isteyen İnce, "Sizin desteğinize ihtiyacım var. Her biriniz gönüllü Muharrem İnce olacaksınız. 1 oy bir oy. Bir oyunuzla çocuğunuzun kaderini, cumhuriyetin kaderini değiştirirsiniz." ifadesini kullandı.