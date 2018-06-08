Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun altın madalya kazandı
23 Yaş Altı Avrupa Güreş...
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper...
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En büyük önceliğim transfer dönemi olacak
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En...
Ali Koç'un ilk transferi Damien Comolli
Ali Koç'un ilk transferi Damien...

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Kadınlarımız iş yaşamının içinde olacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Yeni dönemde kadınlarımız iş yaşamının içinde olacak. Bugün 100 kadından 32'si çalışıyor. 3 sene içinde bunu 2 katına çıkaracağız." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Kadınlarımız iş yaşamının içinde olacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Yeni dönemde kadınlarımız iş yaşamının içinde olacak. Bugün 100 kadından 32'si çalışıyor. 3 sene içinde bunu 2 katına çıkaracağız." dedi.

08 Haziran 2018 Cuma 21:44
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: Kadınlarımız iş yaşamının içinde olacak

KASTAMONU (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kuzeykent Miting Alanı'nda düzenlenen mitingde, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Şerife Bacı'nın memleketinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kadın istihdamına değinen İnce, "Yeni dönemde kadınlarımız iş yaşamının içinde olacak. Bugün 100 kadından 32'si çalışıyor. 3 sene içinde bunu 2 katına çıkaracağız. Kadının çalışmasının önündeki en büyük engel çocuk. Bunun çözümü basit, her mahalleye bir kreş kuracağız. Sloganımız 'çocuk kreşe kadın işe' İkinci sloganımız da belli 'her aileye bir ev her eve bir maaş' Bunu birlikte başaracağız." diye konuştu.

İnce, yeni dönemde her şeyin çok farklı olacağını dile getirerek, "Yeni dönemde bağıran çağıran cumhurbaşkanı değil, insanlarla insanca konuşan, 81 milyonu kucaklayan barış, huzur, refah diyen, gençlerin ve çocukların gelecekle ilgili hayal kurmalarını sağlayan bir cumhurbaşkanı olacağım." ifadelerini kullandı.

'Apolet sökme' tartışmaları

Korgeneral İsmail Metin Temel'e ilişkin sözleri üzerine yaşanan tartışmaya değinen İnce, şunları söyledi:

"Benim dediğim şu; Bir iftar yemeği, AK Parti'nin iftar yemeği. Erdoğan kürsüde beni eleştiriyor. 'Bayrak, devlet, millet, ordu' demiyor. Beni eleştiriyor. Beni eleştirirken paşa da alkışlıyor. Ben de 'senin apoletini sökerim.' dedim. Kızanlar kızsın lafımın arkasındayım. Kim ne derse desin. Asla geri adım atmam. 'Apoletlerini sökerim.' demek 'seni emekli ederim.' demektir. Emekli ederim."

Mitinge katılanlardan destek isteyen İnce, "Sizin desteğinize ihtiyacım var. Her biriniz gönüllü Muharrem İnce olacaksınız. 1 oy bir oy. Bir oyunuzla çocuğunuzun kaderini, cumhuriyetin kaderini değiştirirsiniz." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
KastamonuKastamonu MitingiMuharrem İncePolitika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bestler Dereler'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bestler Dereler'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
'İmar Barışı'nda başvurular başladı
'İmar Barışı'nda başvurular başladı
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: 'Moody's ne demiş bizim için bir anlamı yok'
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: 'Moody's ne demiş bizim için bir anlamı yok'
Elazığ'da elektrikli otobüsler hizmete girdi
Elazığ'da elektrikli otobüsler hizmete girdi
Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi
Türk askerinden Kosova'da eğitime destek
Türk askerinden Kosova'da eğitime destek
Gümüşhane'de havalimanı için çalışmalar başlatıldı
Gümüşhane'de havalimanı için çalışmalar başlatıldı
TV programcısı ve şef Anthony Bourdain intihar etti
TV programcısı ve şef Anthony Bourdain intihar etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim