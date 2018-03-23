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'Çiftlik Bank benzeri' firmaya operasyon: 3 gözaltı

Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli firmanın 3 yöneticisi gözaltına alındı.

'Çiftlik Bank benzeri' firmaya operasyon: 3 gözaltı

Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli firmanın 3 yöneticisi gözaltına alındı.

23 Mart 2018 Cuma 16:00
'Çiftlik Bank benzeri' firmaya operasyon: 3 gözaltı

'Çiftlik Bank benzeri' firmaya operasyon: 3 gözaltı

KAYSERİ (AA) - İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli firmanın 3 yöneticisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkezi Kayseri'de bulunan firma hakkında, Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı yönündeki şikayetler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından rapor hazırlandı.

Rapor doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığın talimatı üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm) Yönetim Kurulu Başkanı F.Ö. ile şube müdürü V.M. Kayseri'de, diğer bir şube müdürü A.Ö. de Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Firmanın merkezi, şubeleri ve yöneticilerin adreslerinde arama yapıldı, mahkeme kararıyla firma ve şahıslar adına kayıtlı banka hesapları ile taşınmaz mal varlıklarına el konuldu.

Yaklaşık 44 bin üyesi bulunduğu belirtilen firmanın, üyelerinden para topladığı ve restoran işlettiği öne sürülüyor.

Yaklaşık 8 ay önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda firmanın banka hesaplarına bloke konulmuş, firmadan hesaplarına bloke konulduğu için üyelerine ödeme yapılamadığı açıklanmıştı.

Muhabir: Müzahim Zahid Tüzün

Son Güncelleme: 23.03.2018 13:13
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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