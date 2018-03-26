Çiftlik Bank mağdurlarına sosyal medyadan hukuki destek

İSTANBUL (AA) - İzzet Taşkıran - Çiftlik Bank mağdurlarına, sosyal medya üzerinden kurulan grupta hukuki anlamda yardımcı olunuyor, soruşturma süreci hakkında bilgilendirme yapılıyor, ihtar ve suç duyurusu dilekçeleri paylaşılıyor.

Hukuk fakültesi öğrencileri tarafından yaklaşık 3 ay önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kurulan ve mağdurlara ücretsiz destek verilen "Çiftlik Bank Mağdurları" adlı grubun üye sayısı 30 bin 653'e ulaştı.

Sayfada bir araya gelen vatandaşlar, süreçle yardım isteyen mağdurlara, gönüllülük esasıyla yardımcı oluyor.

"Çiftlik Bank Mağdurları" Grubu Kurucusu, hukuk fakültesi 4. sınıf öğrencisi Burak Turgal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grubu, insanların, Çiftlik Bank türü platformlar aracılığıyla mağdur olmasının önüne geçmek amacıyla oluşturduklarını söyledi.

Turgal, Çiftlik Bank benzeri başka yapılanmaların da bulunduğunu anımsatarak, "Bu olay patlamadan önce onlarca insana ihtar konusunda yardımcı olduk. Grubu açtıktan birkaç hafta sonra zaten Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) raporu ortaya çıktı. Rapor, bizim söylediklerimizi doğrular nitelikteydi. Ödemeler zaten durmuştu. Bakanlık bu oluşumlara girilmemesi yönünde bazı uyarılar yaptı. Biz, gruptan yardım isteyenlerin avukata giderek, ihtar çekmek için yardım almalarını, yoksa ileride mağduriyetlerinin daha fazla olacaklarını aktardık." diye konuştu.

Kendisinin Çiftlik Bank'a herhangi bir para yatırmadığını kaydeden Turgal, dolandırıcılık niyetiyle iş yapanların bulunduğu grupların olduğunun farkına vardığını belirtti.

"Amacımız mağdur insanlara yardımcı olmak"

Turgal, mart ayında dolandırıcılık mağdurları gündeme gelmeye başlayınca sıkıntılı süreçlerin başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bizim grupta geçmişte Çiftlik Bank oluşumunu savunanlar vardı. Bunları yine ortaya çıkardılar. Bu nedenle üye alımında sıkıntıya düştük. Bir anda gruba binlerce insan başvurmaya başladı. Bunun içinde trol dediğimiz insanlar da var. Sadece insanlarla dalga geçmek isteyenler de olabiliyor. Bir kere bu gruptaki 30 bin kişinin hepsi mağdur değil. Sürekli bunları ayıklamaya çalışıyoruz. Amacımız gerçekten mağdur olduğuna inandığımız insanlara yardımcı olmak. Fakat avukat olduğunu söyleyen her insanı da gruba alamıyoruz. Aldıklarımıza da 'Buradan kendinize müşteri çekmek için yazmayın.' diyoruz. Çoğu avukat artık bu tarzda kendi gruplarını açıyor. Orada mağdurları toplayabiliyor.

Bu süreçte hukuki işlemleri başlatmak için mağdurlardan para yatırmasını isteyenler çıkıyor. Vatandaşlar, ikinci kez dolandırılmamak için güvenilir avukatlara başvurmalı."

Grupta ihtar ve suç duyurusu örnekleri paylaşılarak mağdurlara yol gösterildiğini ifade eden Turgal, çeşitli makamlara şikayet dilekçelerini yollayan vatandaşların grupta tecrübelerini aktardığını söyledi.

Burak Turgal, "Hatta 11 Mart'tan sonra bin 600 kişinin dolandırıldığı haberleri çıktı. Gruba da hesap numarasını atan olunca, diğerleri de mağdur olmasın diye buna izin vermemeye çalıştık. Çiftlik Bank gibi diğer Ponzi sistemlerini tek tek yazarak bu konuda uyarılarda bulunduk. Çok sayıda insanı da iş işten geçmeden kurtardığımızı düşünüyorum." dedi.

DEVLETİN ÇİFTLİK BANKA DESTEĞİ BİZİ YANILTTI

Yüksek kar vaddiyle binlerce insani 1 milyar liradan daha fazla dolandıran Çiftlik Bank'ın mağdurları konuştu. Mağdurlar, Çiftlik Bank'a devletin teşvik verdiğini iddia ederken bunun kendilerine güven verdiğini söyledi. Bir mağdur da şirketin kurucusu firari Mehmet Aydın'ın hala kendilerini dolandırmadığı görüşünde.



BirGün gazetesinden Meltem Yılmaz'a konuşan mağdur Ercan Karabıyık'a yöneltilen sorular ve verdiği cevaplar şöyle:

'1800 LİRA MAAŞIM VAR'

Sizi tanıyabilir miyiz?

Ankara’da yaşıyorum ve burada özel bir şirkette şoför olarak çalışıyorum, 1 800 lira maaşım var. Bu sisteme daha önce benim çocukluk arkadaşım dahil olmuş. Bana anlattı, bu şekilde para yatırıp kazanıyoruz diye. Biz de uygulamayı indirdik ve 1 buçuk ay civarında sürekli araştırdım. O süreçte bir tek mağdur yoktu. Çiftlik Bank’ın devletten destek aldığı söyleniyor, açılışlara devlet adamları, valiler, kaymakamlar geliyordu. Bunlar dolandırıcı olsaydı bütün resmi kanallarda reklamları olmazdı, ünlüler bunların reklamlarını yapamazlardı, devlet adamları bunların yanında olmazdı diye düşünerek Çiftlik Bank’a güvendik.

'KREDİ ÇEKTİM, ALDIĞIM ARABAYI SATTIM'

Haklısınız. Basit bir dolandırıcılıktan söz etmiyoruz.

Yatırımlarım 40 bini buluyor. Bu parayı da, kredi çekip aldığım arabayı satarak yatırdım. Başta sistem gayet güzeldi, günlük olarak paramızı alabiliyorduk. Sonra yavaş yavaş değişmeye başladı. Önce üye alımını durdurduk dediler, daha sonra para çekimini durdurdular. Ardından Bakanlık’ın inceleme başlattığı söylendi. Daha sonra, Garanti Bankası ile yapılan anlaşmanın banka tarafından tarafından feshedildiği söylendi. Biz de bunun üzerine bankayı boykot ettik ama bankadan kimse çıkıp bize Çiftlik Bank ile anlaşmalarının olmadığını söylemedi. Günlerce Bakanlık’ı aradık, incelemeyi sonuçlandırın diye.



'MEHMET AYDIN MAŞA OLARAK KULLANILDI'

Neden üstünün örtüldüğünü düşünüyorsunuz?

Mehmet Aydın maşa olarak kullanıldı. Ne bu sistemi yürütmek ne de bu kadar parayla kaçmak onun yapabileceği bir şey değil. Bu kadar para bende olsa beni iki adım hareket bile ettirmezler. Yani biz dolandırıldık ama Mehmet Aydın tarafından değil, çok daha büyük bir yapı tarafından.

'ALAY EDENLER BİZİ ÇOK ÜZÜYOR'

İnsanlar sizinle dalga geçiyor, bu size ne hissettiriyor?

Mağdur olan insanlarla alay eden çok insan var. Aslında bizim kaybımızdan çok bunlar üzüyor bizi. Çünkü bu ülkede yanlış işleme itilmeyen, kayıp yaşamayan ya da dolandırılmayan kimse yok. Ülkenin yüzde 5’idir en fazla dolandırılmayan. Geri kalan yüzde 95 ya kredi kartı mağdurudur, ya çalışmış parasını alamamıştır, emeği sömürülmüştür ve bir şekilde kandırılmıştır.

'23 NİSAN İÇİN ÇOCUĞUM OKULU 300 LİRA İSTEDİ, BUNU NASIL VEREYİM?'

Çiftlik Bank olayında, hızlı ve kolay para peşinde olma görüntüsü çizen bir tablo çıkıyor ortaya…

Hanımefendi, asgari ücret 1600 lira, bu parayla kim, nasıl geçinecek? Bu ülkenin büyük bir çoğunluğu asgari ücret alıyor ve ömürleri sadece ve sadece çalışarak geçiyor, hiçbir sosyal faaliyeti yok. Çalışmadığı gün aç kaldı, bitti, ertesi gün bu insanın cebinde para olmayacak. Köye gitsek, benim köyümde 40 yaş altı tek bir insan yok, çünkü köyde hiçbir gelir yok. Benim yıllık iznim yok, ayda sadece iki Pazar tatil yapıyorum, hiçbir resmi, dini tatilim yok. Ben bu şartlar altında çalışıyorum. Benim çocuğumun biri okula gidiyor, biri 2 buçuk yaşında. Çocuğumun 23 nisan masrafları için benden 300 lira istedi okul, şimdi ben bu parayı nasıl vereyim?



'BİZİ BU NOKTAYA DEVLET İTTİ'



Aslında Çiftlik Bank olayı insanların kolay para arzusu değil, bu bir mecburiyet diyorsunuz.

Tabii ki, devlet bizi itiyor bu noktaya. Devlete bakıyoruz, devlet de her şeyi özelleştiriyor. Ülke gelişiyor diyorlar ülke gelişiyorsa zengine gelişiyor, fakire gelişmiyor. Biz ne yapalım peki, böyle bir ülkede ne yapılabilir, nasıl ayakta duracağız? Bizim Çiftlik Bank’tan etkilenmemizin tek nedeni para cazibesi değil, ülkeye yatırım yapması da oldu. Biz bu parayla iddia bahis oynamayı da bilirdik.